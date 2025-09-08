10月29日 宮城の蔵元23蔵と約90種類のお酒を楽しむ『みやぎ・純米酒倶楽部　穣りの宴（主催：宮城県酒造組合）』開催

株式会社一ノ蔵


宮城県酒造組合は、2025年10月29日(水)に仙台市青葉区本町「江陽グランドホテル」において、宮城の日本酒を楽しむ立食パーティ『みやぎ・純米酒倶楽部　穣りの宴』を開催いたします。


本イベントは、宮城のお酒と料理を楽しむ立食パーティです。
宮城の蔵元23蔵が自社ブースを出展し、約90種類(※)のお酒をお楽しみいただけます。　（※予定のため数は前後する場合があります）
さらに…「普段は味わえない各蔵の特別なお酒」を後半限定でご提供いたします。


お料理はチケットとの交換制で、江陽グランドホテルのお料理をゆっくりお召し上がりいただけます。



尚、例年好評の「宮城県清酒鑑評会 優等賞受賞酒コーナー」と「お燗コーナー」も設置します。
「宮城県清酒鑑評会優等賞受賞酒コーナー」では、鑑評会の受賞酒を試飲できます。
なお、受賞酒は限定となりますので、数に限りがございますのでご了承願います。
宮城の蔵元が美味しいお酒を準備し、皆様のご来場をお待ちしております。ぜひご参加ください。




イベントチラシはこちらから（PDF）(https://miyagisake.jp/wp-content/uploads/2025/08/minori_utage_flyer_20250822.pdf)



◎ みやぎ・純米酒倶楽部　穣りの宴 ◎

◆開催日時　2025年10月29日（水）18：30～20：30 、受付開始 17：50　


※パーティ開始前　18：00から宮城県清酒鑑評会の表彰式をステージで行います。


受賞蔵に温かい拍手をお願いいたします。お酒のご提供は、表彰式終了後からとなります。


◆会場　　江陽グランドホテル（仙台市青葉区本町２-３-１）


　　　　　仙台市地下鉄南北線「広瀬通駅」西１出口前
　　　　　江陽グランドホテルHP　https://www.koyogh.jp/index.php


◆主催　　宮城県酒造組合


◆参加資格　満20歳以上の方


◆定員　　先着　350名様限定


◆会費　　お一人様8,800円（税込み）


◆申込方法　チケットはイープラスにてお求めください


・チケット購入期限：10月17日（金）15時（定員に達した場合は購入期限前までに受付を終了いたします）


◆購入ページURL
イープラス　https://eplus.jp/sf/detail/4388880001-P0030001P021001?P1=1221


◆ファミリーマートのFamiポートより、24時間直接ご購入いただけます。もしくはパソコン、スマートフォンからイープラスにアクセス後「純米酒」で検索し、画面の指示に従ってお申込みください。


https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/articles/6638367888665
◆内容


１．宮城の日本酒と料理を楽しむ立食パーティです。


２．宮城の蔵元23蔵が参加します。皆様と交流できるイベントです。


３．約90種類のお酒をお楽しみいただけます。


４．後半には、限定で蔵元の特別なお酒をご提供いたします。


５．「宮城県清酒鑑評会 優等賞受賞酒コーナー」と「お燗コーナー」を設置します。


「宮城県清酒鑑評会優等賞受賞酒コーナー」では、鑑評会の受賞酒を試飲できます。（限定のためなくなった場合はご容赦ください）


６．お料理はチケット交換制です。美味しい料理をゆっくりとお召し上がれます。


◆ 参加予定蔵元（予告なく変更となる場合があります）


　勝山、鳳陽、雪の松島、浪の音、浦霞、阿部勘、一ノ蔵、愛宕の松、真鶴、わしが國、黄金澤、宮寒梅、天上夢幻、栗駒山、綿屋、萩の鶴、澤乃泉、両國、蒼天伝、日高見、墨廼江、乾坤一、蔵王



※注意事項※


・当日券はありません。同伴者も含め必ず事前に申し込みをお願いします。
・二十歳未満の方はご入場いただけません。
・お酒は十分ご用意しておりますが、なくなり次第提供終了となります。
・運転の予定のある方のご参加は固くお断りします。
・イベント内容は予告なく変更になる場合があります。
・主催者責任による中止以外、返金はいたしません。


宮城酒造組合公式サイト
https://miyagisake.jp/info/11284/



・飲酒は20歳になってから・飲酒運転は法律で禁止されています
・妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります


宮城県酒造組合


昭和28年に酒税の保全および酒類業組合等に関する法律に基き設立された県内日本酒メーカーの団体で、現在24社が加盟。（明治41年、宮城県酒造組合は酒造技術の改良発展を活動の支柱として設立されましたが、昭和23年にGHQ（連合国総司令部）の要求により一度解散し、数年後復活しました。）組合では、国が定める通知や法律等をメーカーに伝達することへの協力や、酒税法の規定によるメーカーの申告書等の取りまとめ、宮城の酒の品質向上のための指導、勉強会等の実施、また、宮城の酒をPRするためのイベントを開催するなど、幅広い活動をしております。