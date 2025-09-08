「香水での失敗経験はどのくらい？」アンケート調査で判明、″つけすぎ″や″想定と違う香り″が最多
香水・フレグランスOEMのマッチングサイト「香水OEM検索」（ https://fragrance-oem.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、香水の失敗体験についてのアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、主な失敗理由やその傾向ついて分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2025年9月2日～2025年9月3日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://fragrance-oem.com/topics/23
■香水で失敗した経験はありますか？
・経験がある:92
・経験がない:8
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329097&id=bodyimage1】
■どのような失敗でしたか？
・つけすぎた:46
・想定した香りと違った:34
・シーンに合わなかった:5
・体質に合わなかった:5
・その他:2
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329097&id=bodyimage2】
《つけすぎた》
・好きな人に好かれたくて良い匂いを目指したつもりが、つけすぎてしまいました。その日はドライブデートだったのですが車内は香水の香りで充満。相手は気を遣ってくれて言わずにいてくれましたが、自分でも気づくほど強い匂いを放ってしまいました。（30代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・香水初心者の時にうっかりつけすぎてしまって、すごく強く匂ってしまったことがあります。でも自分では全然分からなくて、他の人から指摘されて大恥をかいてしまいました。食事が出る席だったのですが、他の方に本当に申し訳なかったです。（50代／女性／青森県／正社員）
・高校生のとき、初めてできた彼氏とのデートで「いい匂いだと思われたい」と思い、母から香水を借りました。慣れていなかったのでつけすぎてしまい、電車の中で自分が香りに酔ってしまって途中下車することに。結局遅刻するし、食欲もなくなるしで、かなり残念な思い出になってしまいました。（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・大学の合コンに気合いを入れて香水をつけすぎ、電車では周囲に避けられ、会場でも相手に苦笑されてしまいました。恥ずかしさのあまり早めに帰宅し、翌日まで香りが残る始末。以来、香水は控えめにと心に決めた苦い経験です。（20代／男性／埼玉県／パート、アルバイト）
・普段は仕事中香水は付けないのですが、好きな香りの香水を手に入れて嬉しかったため仕事にも付けて行きました。仕事は室内での梱包作業をしているのですが、近くにいた同僚に「香水つけてる？少し香りがきついよ」と注意されてしまいました。以降、香水を付けて出掛ける際にはTPOを気にして心掛けるようにしています。（30代／女性／千葉県／パート、アルバイト）
《想定した香りと違った》
・ここ数年は買い物をネットですることが多いので、実際に店舗でテスターを確認できないので、口コミしか頼りになりません。その口コミに書いてある香りを想像して注文したら、全然イメージと違ったことがありました。できればネット購入でもテスターがあれば嬉しいです。（40代／女性／埼玉県／公務員）
・時間の経過とともに香りが変化していくのを知らなくて想像していた香りと違った（50代／男性／愛知県／正社員）
・実店舗などでテスターで試したことがない香水がECサイトでセールされていたので購入したのですが、マリン系の香水と説明などにはあったのですが実際は甘ったるい重めの香りがして明らかに系統が違う香りで、好みでなかったので失敗しました。（40代／男性／埼玉県／正社員）
