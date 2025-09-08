プラズマエッチングシステム市場、CAGR11.7%%で拡大し2031年には18170百万米ドルへ
「グローバルプラズマエッチングシステムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年9月8日）
本報告書では、世界市場におけるプラズマエッチングシステムの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。プラズマエッチングシステム市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ プラズマエッチングシステムとは
プラズマエッチングシステムとは、低圧下で生成したプラズマ（高エネルギーのイオン・ラジカル）を基板表面に照射し、半導体や電子部品の薄膜を選択的・微細に除去（エッチング）するための装置を指します。
◆ プラズマエッチングシステム市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界のプラズマエッチングシステム市場は、2024年の8457百万米ドルから2025年には9408百万米ドルへと拡大し、2031年には18170百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は11.7%％と推計されています。
◆ プラズマエッチングシステム市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Oxford Instruments、 ULVAC、 Lam Research、 AMEC、 PlasmaTherm、 SAMCO Inc.、 Applied Materials, Inc.、 Sentech、 SPTS Technologies （an Orbotech Company）、 GigaLane、 CORIAL、 Trion Technology、 NAURA、 Plasma Etch, Inc.、 Tokyo Electron Limited）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Inductively Coupled Plasma （ICP）、 Reactive Ion Etching （RIE）、 Deep Reactive Ion Etching （DRIE）、 Others）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Semiconductor Industry、 Medical Industry、 Electronics & Microelectronics、 Others）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
本レポートは、プラズマエッチングシステム市場に関心のある企業・投資家・研究者に向けて、以下の戦略的価値を提供します：
1.市場規模および予測データの網羅
2020～2025年の実績と、2026～2031年までの市場予測を通じて、グローバルなプラズマエッチングシステム市場の成長動向と将来性を視覚化。
2.主要企業別の売上・シェア分析
世界のプラズマエッチングシステム関連企業における売上高、価格、ランキング、シェアを定量的に提示。（2020～2025年）
