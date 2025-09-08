料理家・長谷川あかりさんとのコラボ、「極」シリーズのキャンペーンを開始

株式会社マーナ

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、ごはんを美味しく食べるための道具「極（きわみ）」シリーズのキャンペーンを本日より開始いたします。

「極」シリーズは、お米を最高の状態で楽しむために、生米の保存から炊いたごはんの冷凍まで、それぞれのプロセスを極めることを目指して開発されました。

極シリーズ

キャンペーンでは、電子レンジで温めた際の美味しさにこだわった「極 冷凍ごはん容器」を主軸に「極」シリーズと、SNSで人気の料理家・長谷川あかりさんとのコラボレーションが実現。店頭および公式X（旧Twitter）にて、それぞれキャンペーンを実施します。詳細は、下記をご確認ください。

極 冷凍ごはん容器

■店頭キャンペーン

「極 冷凍ごはん容器」で温めた、炊きたてのようなふっくらご飯と、一品でも食べ応えのあるおかずでごちそう気分が味わえる「一極一品（いちきわみ いっぴん）」キャンペーンを開催します。キャンペーンのために、長谷川あかりさんが、手軽に作れて食べ応え十分の5種のオリジナルレシピを考案してくださいました。また、期間中にキャンペーン開催店舗で極シリーズを2点以上ご購入いただいた方を対象に、抽選で30名様に「新潟県魚沼産コシヒカリ 新米5kg 」をプレゼントいたします。オリジナルレシピ、プレゼントの応募方法は店頭のリーフレットをご確認ください。

開催店舗：https://marna.jp/pdf/kiwami2025_shoplist.pdf

※キャンペーン開催期間は店舗により異なります

店頭キャンペーン「一極一品」長谷川あかりさん考案レシピ「鶏手羽中＆にんじんの酒蒸し」

■公式Xキャンペーン

マーナ公式Xアカウントでは、「ふっくらご飯に癒されよう」をテーマにプレゼントキャンペーンを実施します。

＜プレゼント＞「極 冷凍ごはん容器2個入」を抽選で15名様

＜応募期間＞ 2025年9月8日（月）～9月30日（火）23:59

＜応募方法＞

1. マーナ公式Xアカウント（ https://x.com/marna_inc ）をフォロー。

2. キャンペーン投稿をリポスト。さらに「ごはんに合う鉄板おかず」をリプライで教えていただくと当選確率がアップします。

Xキャンペーン

株式会社マーナ

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



公式サイト：https://marna.jp

公式サイト よみもの：https://marna.jp/shop/pc/0features/

公式Instagram：https://www.instagram.com/marna_inc/?hl=ja

公式X（旧twitter）：https://twitter.com/marna_inc