EPS圧縮機の世界市場2025年、グローバル市場規模（50Kg以下、50～200Kg、200Kg以上）・分析レポートを発表
2025年9月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「EPS圧縮機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、EPS圧縮機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のEPS圧縮機市場は2023年にXXX百万ドルと評価され、2030年にはXXX百万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれています。EPS圧縮機は発泡スチロール（EPS）の減容とリサイクルに不可欠な装置であり、廃棄物処理効率の改善や環境負荷低減を目的に幅広い分野で導入が進んでいます。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
EPS圧縮機産業は、原材料供給から製造、利用、リサイクルまでのバリューチェーンを含みます。
● リサイクル分野：EPS廃材を減容し、再生資源として再利用する取り組みが拡大しています。特に物流業や家電包装材の回収において、50Kg未満および50～200Kg対応機が広く用いられています。
● その他用途：商業施設や産業現場での廃棄物処理効率化にも利用されています。EPS以外のフォーム材処理に応用可能な機種もあり、利用範囲が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、以下の特徴が明らかになっています。
● 北米・欧州：政府の廃棄物削減政策やリサイクル法制の強化が市場成長を支えています。特に消費者意識の高まりを背景に、環境配慮型処理設備としての需要が安定的に拡大しています。
● アジア太平洋地域：世界市場を主導しており、中国が圧倒的なシェアを占めています。国内需要の強さ、政策支援、強固な製造基盤により、急速な成長を遂げています。日本、韓国、インドでも環境規制強化を背景に採用が増加しています。
● 南米・中東・アフリカ：都市化や廃棄物管理の課題解決を目的に導入が進められ、潜在的な成長市場として注目されています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートでは以下の観点から市場を包括的に分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション：販売台数、収益、タイプ別市場シェアを算出。＜50Kg、50～200Kg、200Kg超の分類で成長率を予測しています。
2. 産業分析：規制、技術革新、消費者行動などのマクロ要因を分析し、需要拡大と課題を明らかにしています。
3. 地域分析：各地域の政策、経済状況、インフラ、消費者意識を考慮し、地域ごとの市場機会を特定しています。
4. 市場予測：将来の市場成長率、需要予測、新興トレンドを提示しています。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要企業にはGreenmax、RUNI、ELCOM Co.,Ltd.、Mil-tek、KBM ApS、Pioneer Group、Bartontech、Qinfeng、Harden、Brohn Tech LLCが含まれます。
● 企業分析：各社の市場ポジショニング、財務状況、製品ポートフォリオ、提携戦略を詳細に調査しています。
● 消費者分析：リサイクル業界を中心に、処理能力や省スペース性を重視する傾向が確認されています。特に中小規模のリサイクル業者では、50Kg未満モデルへの関心が高いです。
● 技術分析：最新技術では、エネルギー効率の改善、自動化、省力化が進展しており、将来的にはAIを活用したスマート廃棄物管理の可能性も示されています。
