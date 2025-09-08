インスタグラム自動化ツール「lgram」顧客管理の表示カスタマイズに対応
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年8月28日（木）にエルグラムのアップデートを実施しました。
今回の更新により、顧客管理の中核である「ユーザーリスト」機能の視認性と操作性が向上し、業務の効率化に貢献します。
ユーザーリストの表示内容のカスタマイズができるように
今回のアップデートでは、ユーザーリスト画面を刷新し、表示項目を自由にカスタマイズできる機能を新たに搭載しました。
必要な情報だけを選んで表示できるため、画面が見やすくなり、スムーズな操作が可能です。
さらに、昇順・降順などの並び替えにも対応し、大量のユーザーデータをすばやく整理できるようになりました。
ユーザーリスト機能について
ユーザーリスト機能は、エルグラム上でやりとりのあったユーザーを一覧管理できる機能です。
フォロワー数やタグ、最終インタラクション日など、特定の条件でユーザーを絞り込み検索し、抽出したユーザーに対してテンプレート送信やタグ付けなどの一括アクションが設定できます。
目的に合ったリストをすぐ作成できるため、どのような規模のアカウントでも効率的な顧客管理とターゲティングを実現します。
エルグラムについて
エルグラムは、Instagram（インスタ）運用の自動化と効率化を支援するツールです。
コメント自動返信、DM配信、予約／決済、顧客管理などを通じて、企業や個人事業主のSNSマーケティングを支援します。
無料プランをご用意しており、登録後すぐにお試しいただけます。
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
