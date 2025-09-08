マイク音声で話して育てる“ネコ忍者”！最新AI搭載 & 実況者フレンドリーな育成バトルRPG『NINJA CATS: Tactics』、東京ゲームショウ2025に出展決定！
AI（人工知能）搭載キャラクターとの音声コミュニケーション機能を備えたインディーゲームを開発する株式会社Pit-Step（本社：東京都中央区、代表取締役：御前 純）は、開発中の新作ゲーム『NINJA CATS: Tactics』を、2025年9月25日（木）から4日間、幕張メッセで開催される日本最大級のコンピューターエンタテイメント総合展示会「東京ゲームショウ2025」に出展いたします。
・ゲームタイトル：NINJA CATS: Tactics
・ジャンル：育成 × タクティカルバトルRPG
・出展コーナー：インディーゲームコーナー（小間番号：10-E20）
・Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/
・トレーラー： https://youtu.be/4ZUnlBIHuD0
本作は2025年7月にCAMPFIREで実施されたクラウドファンディングにおいて、目標額を上回る2,023,000円を達成し、現在はアーリーアクセス版のリリースに向けて開発が進められています。
https://camp-fire.jp/projects/857569/view
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329068&id=bodyimage1】
音声でネコを育てる！『NINJA CATS: Tactics』とは
『NINJA CATS: Tactics』は、音声入力による育成とタクティカルバトルを融合させた和風RPGです。AIシステムで感情や行動が再現された16種類の個性豊かなネコ忍者たちと「声」で対話し、プレイヤーは“お師匠”としてネコたちをコーチング。信頼関係を築きながら、最強の忍者部隊を育てていきます。
本作は大きく分けて「道場」「バトル」「ストーリー」の3つのモードに分かれており、「バトル」ではソロプレイとオンライン対戦の両方に対応しています。
1. 道場（育成パート）
軍団に加入したネコ忍者たちが暮らす空間「忍者道場」では、彼らに好きなだけ話しかけることができます。道場でのコミュニケーションが、ネコ忍者のスキル強化やチームワークに影響。あなたの“声”が成長の鍵となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329068&id=bodyimage2】
2. バトル（ターン制タクティカルバトル）
お城やお屋敷などを舞台に、ネコ忍者チームを戦略的に指揮して敵軍を撃破！
スキル特性や地形を活かして陣形を整え、勝利を目指しましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329068&id=bodyimage3】
3. ストーリーモード
プレイヤーは主人公と仲間たちの物語を進めながら、ライバルとの戦いに勝利し、ネコ忍者バトルトーナメントを勝ち上がっていきます。ストーリーを進行することで、新たなネコ忍者をアンロックして仲間に加えることができます。
これまでの出展・登壇実績
同社はこれまでも以下の場を通じて、ゲームの開発コンセプトやプロトタイプ版を発表してきました。今後もTGSを含め年内に複数のゲーム展示会への出展を予定しています。
2024年9月：
東京ゲームショウ2024の開催期間中に行われたピッチイベント「Sakura Game Pitch」にて、『NINJA CATS』のコンセプトとプロトタイプ版を初公開。国内外のゲームパブリッシャーやストリーマーを含む業界関係者から多数のフィードバックを獲得しました。
https://presswalker.jp/press/54394
