【話題のショートドラマ】中国時代劇「情刺 愛讐の宮廷」が9月8日からBS11+で見放題配信スタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年9月8日（月）より中国時代劇「情刺 愛讐の宮廷」の見放題配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328879&id=bodyimage1】
（C） Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited.
中国時代劇「情刺 愛讐の宮廷」の第一話あらすじ
“昭天楼の変”から５年。かの政変で処刑された五皇子派であった七皇子・岳瑾宸（がく・きんしん）は不遇の時を過ごしていた。そんななか、月影（げつえい）国一の美女と称される鶯歌（おうか）公主が、大朝（だいちょう）皇帝のもとへ輿入れすることに…。
シリーズキャスト
ホー・シュエンリン（何宣林）『星花双姫～天に咲き、地に輝く恋～』
イエン・ズーシエン（厳子賢）『麗しの城主様～恋の宮廷騒乱記～』
ガオ・ミンチェン（高銘辰）『愛なんて、ただそれだけのこと』
モー・ハン（莫寒）
フォン・イーラン（馮芸然）『神隠し』
ジョウ・ペイチェン（周沛宸）『度華年 The Princess Royal』
ソン・コージュン（宋柯君）『度華年 The Princess Royal』
チー・ジエ（斉傑）『無敵なお嬢様は手におえない！』
ジー・ルーイン（計如飲）
ユエ・チュンユー（岳春雨）『三体』
シリーズスタッフ
監督：シーズー（喜子）『裏切りの皇帝へ復讐を誓う転生皇后』
総脚本：リー・シアオフォン（李小鳳）
脚本：イン・イーシュエン（尹芸璇）、シュー・ティエンジウ（徐添酒）
撮影監督：ジャン・ジン（張晋）
美術監督：フー・ジョンウェイ（胡正偉）
アクション監督：ガオ・モン（高猛）
衣装デザイン：チェン・モーハン（陳沫含）
照明：ツァイ・ジンジュー（曹景挙）『一夜の花嫁～Pirates of Destiny～』
【配信開始日】
2025年9月8日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/love-and-bid-farewell?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/love-and-bid-farewell?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
