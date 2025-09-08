グスタボ・ペトロ大統領、2025年大阪・関西万博を訪問

コロンビアパビリオン

2025年大阪・関西万博コロンビア館は、2025年9月5日と6日にコロンビア共和国のグスタボ・ペトロ大統領の特別訪問を迎えることができ、大変光栄に存じます。

グスタボ・ペトロ大統領は、滞在中、日本での滞在について公式声明を、報道関係者の前で発表いたしました。その後、コロンビア館前の「文明の森」にあるオークの木の1本を選定する特別なセレモニーにも参加しました。

このセレモニーは、コロンビアの伝統と国際社会への貢献を称えるものとなりました。

今回の記念すべき機会は、報道関係者へ、国際協力の促進におけるコロンビアの重要な役割について、ペトロ大統領の見解を直接伝える貴重な機会となりました。

大統領は次のように述べました。「コロンビアにとって、この機会は新たな普遍的な章の始まりとなります。それは、2025年大阪・関西万博コロンビア館のテーマのインスピレーションとなった、ガブリエル・ガルシア＝マルケスの傑作『百年の孤独』に新たなページを加えるようなものです。」

「マルケスの作品は、しばしば魔法のようなリアリズム、つまり幻想的な美しさとして表現されます。日本にもコロンビアにも、息を呑むほど美しい風景が無数にあります。私たちは毎日、そしてあらゆる瞬間に、類まれな美しさを体験することができます。魔法のようなリアリズムの世界へようこそ」と続けました。

さらに大統領は、この機会を利用して貿易関係を強化し、日本からの新たな投資を誘致しました。

9月6日、コロンビア館では、SENAとの提携により、芸術パフォーマンス、文化展示、そして博覧会来場者がコロンビアの先住民コミュニティと交流できるインタラクティブスペースを備えた文化展示を公開しました。

SENAは、コロンビアの労働力のスキル向上と国の競争力強化を目的として、職業訓練、技術訓練、テクノロジー訓練、補完訓練プログラムを無償で提供することを使命とするコロンビアの公的機関です。

公式サイト: https://colombiaexpoosaka.com/

Instagram: colombiaexpo

X/Twitter: colombiaexpo

Facebook: ColombiaExpo

TikTok: @colombiaexpo