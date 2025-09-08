yooolk exhibition [DAWN] in PARCO Wall Gallery SHINSAIBASHI 9月16日（火）～11月13日（木）心斎橋PARCOにて開催！！

株式会社パルコ

2025年8月、人気クリエイター集団・AC部を卒部し、新たに yooolk（ヨーク） としての活動をスタートさせたアーティスト板倉俊介の画期的な初個展が、この度 PARCO Wall Gallery SHINSAIBASHI にて開催されます。独自の世界観をもとに、アートとクライアントワークを自在に行き交うその姿は、まさに“変革”と“創造性”が交錯する瞬間を捉えたもの。今回のコラボ展示では、yooolk が築き上げた作品群やその表現スタイルを余すことなく紹介。それだけでなく、心斎橋という空間に合わせて再構築された展示構造のなかで、彼のクリエイティブの“今”を多角的に体感できます。

タイトル：yooolk exhibition [DAWN] in PARCO Wall Gallery

日時：2025年9月16日（火）～ 10月13日（木）

場所：心斎橋PARCO 1F,2F,3F,14F 館内共用部

主催：株式会社パルコ

協力：yooolk(元AC部 板倉俊介)

本展URL：https://shinsaibashi.parco.jp/event/detail/?id=34428

PARCO Wall Gallery SHINSAIBASHIについて

2022年2月に始動したPARCO Wall Gallery SHINSAIBASHI。

心斎橋PARCOが手がける、「アートをもっと身近に。」をコンセプトとしたプロジェクト。

心斎橋PARCO館内の共用部にアート作品を展示。

館内に飾ってある作品はONLINE PARCOでご購入いただけます。

展示内容（一部）

yooolk(元AC部 板倉俊介)

リフレクション（ジークレープリント）夜風冨士と眩耀黒鷺と月熟柿と採光望月

多摩美術大学グラフィックデザイン卒。

クリエイティブチーム「AC部」としてアニメーションを中心に20年以上クリエイティブ制作を担う。

主な仕事に、アニメ - ポプテピピック 「ボブネミミッミ」、 MV - Orange Range - SUSHI食べたい feat.ソイソース、 MV - group_inou 「THERAPY」、アニメ - NHK Eテレ ビットワールド「あほちゃいまんねんビットやねん」、 JRトレインチャンネル - JR東日本×警視庁 「忘れ物防止キャンペーン」、WebPR - 花王 メンズビオレワン、kolor×イルカノイルカくんコラボレーション等多数。



2019年からクライアントワークと並行し、アート作品の制作を担う。

2025年8月からAC部を卒部し、yooolk独自の世界観で映像制作、アート制作、クライアントワークに邁進中。