多くの厚意で落札総額は１億5,000万円以上に
オークションハウス『Top Lot』は2025年9月6日（土）に東京・虎ノ門にて開催した第19回「ワインオークション」において、病気や経済的問題などにより困難な状況にある子どもたちと、そのご家族を支援することを目的とした、『Mr. IKKA’s Collection-Special Charity Auction for Children』を開催いたしました。
子ども支援のためにロマネコンティなど高級ワインが多数出品された
このチャリティオークションに出品されたワインは、銀座ステファニー化粧品株式会社の創業者で
ある一家明成（いっか・あきなり）氏が長年にわたって収集したDRC全100本（ロマネ コンティ65本・モンラッシェ35本）という特別なコレクションです。
一家氏はこの貴重なコレクションを、自らも積極的に支援する公益社団法人や、子どもたちのために活動しているNPO法人３社に寄贈しました。
この一家氏の崇高な慈善精神とチャリティの趣旨に賛同された多くの参加者による温かい支援の輪が広がった結果、ハンマープライスの合計は落札予想価格を大きく超える１億5,386万円となりました。
オークションにおける収益から必要経費を除いた全額が、難病と闘う子どもたちとそのご家族、また経済的問題により日々の食事に不安を抱える子どもたちなど、様々な事情によって困難な状況に置かれている子どもたちとご家族を支援するための資金となります。
※『Mr. IKKA’s Collection-Special Charity Auction for Children』の詳細はこちら(https://www.toplot.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/Mr.-Ikkas-Collection.pdf)
■主な落札商品（ハンマープライス・手数料含まず）
LOT597
ロマネ コンティ (ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ)
2005
1bottle
落札予想価格：1,700,000～2,700,000円
落札価格：3,000,000円
LOT615
ロマネ コンティ (ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ)
2005
1magnum
落札予想価格：3,400,000～6,000,000円
落札価格：4,600,000円
LOT661
モンラッシェ (ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ)
1989
1bottle
落札予想価格：660,000～1,100,000円
落札価格：940,000円
株式会社Top Lot
日本を代表するワイン・ウイスキー研究者をアドバイザーに迎え、世界レベルでお客様にご安心いただける質の高いオークションを開催します。おかげさまで2021年2月の第1回オークションから、4年間で出品ロット数は５倍以上、落札額は４倍以上に増え、多くのお客様のご支持をいただいております。
お問い合わせ
〒104-0061 東京都中央区銀座8-15-15 銀座原ビル8F
電話：03-6264-7105 FAX：03-6264-7106
info@toplot.jp
www.toplot.jp
https://www.instagram.com/toplot_tokyo/