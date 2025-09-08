ドラマ「楚喬伝」黄金カップルが再び！麗しき戦神とのんきな上古神、運命に挑む2人の愛を映すドラマ「与鳳行」場面写真12点を一挙先行公開！

株式会社ポニーキャニオン

10月8日、ついにDVD-BOX1およびデジタル配信がスタートする中国全土で大ヒットを記録したファンタジー時代劇「与鳳行（よほうこう）」。BOX1発売1カ月前のタイミングで、主人公・沈璃（シェン・リー／チャオ・リーイン）と行止（シンジー／ケニー・リン）の心の機微を捉える場面写真12点を一挙公開された。

今回公開された場面写真には、沈璃と行止が静かに視線を交わし、互いの存在をそっと確かめ合う瞬間や、薄暗い空間ですら互いの鼓動が聞こえてくるような密やかな感情が写し出されている。三界（仙界・霊界・人間界）を舞台に広がる幻想世界の壮大なスケールと、その中で芽生える繊細な愛情が、一枚一枚に凝縮された写真の数々だ。

本作最大の魅力は、あの「楚喬伝～いばらに咲く花～」で伝説となったチャオ・リーインとケニー・リンが再びタッグを組んだことにある。異世界時代劇という新たな舞台に降り立ち、静かな愛情と秘める想いが紡がれる物語を演じた２人は、前作を上回るケミストリーと表現力で、再び観る者の心を深く掴んで離さない。

原作・脚本を手掛けるのは「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」「招揺」などで知られる人気作家・九鷺非香（ジウ・ルー・フェイシャン）。彼女の物語は、受け身でない芯の強いヒロインと、唯一ヒロインにだけ心を許す男性主人公が繰り広げる濃密なラブストーリーが鉄板であり、本作もその本質が余すところなく描かれている。

さらに本作は、仙界・霊界・人間界という三つの世界を背景に展開される、まさに映画級の壮大なスペクタクルだ。美術とVFXで構築された幻想世界は、圧倒的なビジュアルで迫りくる。そしてそこに巧みに織り込まれた笑いと涙を誘う脚本が、観る者の感情を刺激し起伏させる。

本作のデジタル配信は、10月8日より各事業社にて順次配信予定。また、SVOD（定額制動画配信）は、12月3日よりFODで全話独占先行配信が決定した。DVD-BOX1の発売は10月8日、BOX2は11月12日、BOX3は12月3日と続く。BOX3に収録予定の特典映像では、キャスト・スタッフインタビューやメイキング映像の他、日本語と中国語の字幕を並列にしたMV映像やオリジナルのオープニングとエンディング映像等、盛りだくさんの内容となっている。さらに、購入する店舗によってオリジナルの購入特典も用意されている。Amazon ではL 判ブロマイド10枚セット、アニメイトではミニフォト15枚、楽天ブックスでは L 判ブロマイド15枚が付属する。

BOX1発売1ヶ月前、新たに公開されたビジュアルを通して、沈璃と行止が世界と運命に翻弄されながらも静かに紡ぐ“愛と決意の瞬間”にぜひ触れていただきたい。

■中国ドラマ『与鳳行』公式サイト：

https://www.welovek.jp/yohoko/

◆日本版予告編

URL：https://youtu.be/5eI-h2Y2HuU

■配信情報：

2025年10月8日(水)より、TVOD/EST：各事業社にて順次配信開始

2025年12月3日(水)より、SVOD：FODにて独占先行で全話一挙配信開始

■商品情報：

2025年10月8日(水)

・レンタルVol.1～7（PCBG-73751～73757）

・DVD-BOX1(7枚組/1～14話収録/17,600円（税込）/PCBG-61946)

封入特典：ブックレット8P

2025年11月12日(水)

・レンタルVol.8～14（PCBG-73758～73764）

・DVD-BOX2 (7枚組/15～28話収録/17,600円（税込）/ PCBG-61947)

封入特典：ブックレット8P

2025年12月3日(水)

・レンタルVol.15～20（PCBG-73765～73770）

・DVD-BOX3 (6枚組/29～39話＋特典映像収録/17,600円（税込）/ PCBG-61948)

特典映像：チャオ・リーイン＆ケニー・リンコメント、キャストインタビュー、オリジナルOP/ED、メイキング、

日本版予告編、本国予告編、他

封入特典：ブックレット8P

2024年/中国/全39話/全20巻/日本語字幕収録

◇法人別オリジナル特典の詳細はこちら→https://www.welovek.jp/yohoko/

＜Amazon.co.jp＞ 各BOX購入者：L判ブロマイド10枚セット

＜アニメイト（通販含む）＞全BOX購入者：ミニフォト15枚セット

＜楽天ブックス＞ 全BOX購入者：L版ブロマイド15枚セット

発売元：ポニーキャニオン/ポリゴンマジック 販売元：ポニーキャニオン

■作品情報

＜あらすじ＞

仙界、霊界、人間界の三界が存在する世界。霊界は長年瘴気に侵され、民は暮らしを脅かされていた。瘴気を浄化できるのは仙界に住む仙君のみ。そこで、霊界の戦神・沈璃と仙界にいる天君の孫・拂容君との縁談が持ち上がる。だが、これを拒絶した沈璃は逃走。その時に負傷した沈璃は、鳳凰の雛の姿になって人間界へ落ちてしまう。人間界で沈璃を助けたのは、人語を話せない鳳凰・沈璃の言葉を解するなど謎めいた力を持つ書生の行雲だった。やがて戦神の姿を取り戻した沈璃は、お返しに病弱な行雲を助けることに。こうして二人は穏やかな時間を過ごし、互いに好意を抱くようになるが、沈璃が行雲の命の危機を救ったことで霊界に居場所が知られてしまった。師匠に諭された沈璃は仙界との婚姻を承諾し、行雲に思いを告げて去るのだが……。

◆キャスト

チャオ・リーイン（趙麗穎）「楚喬伝～いばらに咲く花～」「明蘭～才媛の春」

ケニー・リン(林更新)「楚喬伝～いばらに咲く花～」「可愛い秘書には野望がある」

シン・ユンライ（辛雲来）「宮廷の茗薇＜めいび＞～時をかける恋」

ホー・ユー（何与）「恋恋江湖～運命の愛の見つけ方～」

リー・ジアチー（李嘉蒅）「劉皇后の仰せのままに」

ズン・リー（曾黎）「楽游原」

シュエン・ルー（宣璐）「黒豊と白夕～天下を守る恋人たち～」

リウ・グァンリン（劉冠麟）「卿卿日常～宮廷を彩る幸せレシピ」

シュー・ハイチャオ(徐海喬)「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」

チウ・シンジー（邱心志）「斗羅大陸～７つの光と武魂の謎～」

◆スタッフ

原作：「本王在此（原題）」九鷺非香 著（「蒼蘭訣」「馭鮫記」「招摇」）

総合統括プロデューサー：ワン・ジュエン（王娟）「三体」「夢華録」「長相思」

統括プロデューサー：チャオ・リーイン（趙麗穎）

脚本：九鷺非香（ジウルーフェイシャン）「招摇」

監督：ドン・コー（蠟科）

「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」「紳士探偵Ｌ 魔都・上海の事件録」

