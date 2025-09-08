猫とバイク好きのための新築アパート「YOSHITOMI BASE」完成内覧会＆保護猫譲渡会を開催

株式会社ネコ不動産「YOSHITOMI BASE」外観

本イベントでは、猫好き・バイク好きの方のために設計された賃貸住宅「YOSHITOMI BASE」を実際にご覧いただけます。2階はキャットウォークや猫用トイレスペースのあるネコ専用住居、1階は専用バイクガレージがあるバイク好きのためのお部屋です。

また、当日は保護猫団体「にゃお子んち」による譲渡会も同時開催。会場に停車した専用車両にて、保護猫とのふれあいや譲渡相談が可能です。新しい家族を迎えたい方にとっても貴重な機会となります。

＊２階のみ＊２階のみ

開催概要

日時：2025年9月14日（日）12:30～16:00

会場：YOSHITOMI BASE（熊本県菊池市泗水町吉富677）

主催：株式会社ネコ不動産(https://www.instagram.com/neko.fudousan/)

協力：保護猫団体「にゃお子んち」(https://www.instagram.com/nyaokonchi/)

入場：予約不要・入退場自由（雨天決行／荒天中止）

※来場者用トイレなし

イベントポスター

保護猫の譲渡会（車内）と新築アパートの完成見学会を同時開催。

車DE譲渡会は保護猫団体の「にゃお子んち」主体で行われます。譲渡会ができるようにカスタマイズされた車内に選りすぐりの押し猫達が譲渡会に参加します。

YOSHITOMI BASEはネコとバイク好きのために設計されたアパートで、２０２５年９月に新築されたばかりの物件です。

ネコ好きが住むことを想定して見学に来られるのはもちろん、今後のネコ共生型住宅の参考に見学に来られるもの大歓迎です。

１階はバイク専用住居となっており、バイク好きさんとの交流の機会にもなります。

当日はキッチンカーも来る予定です。

物件概要「YOSHITOMI BASE」

所在地：熊本県菊池市泗水町吉富677

構造：木造2階建（2025年9月完成）

間取り：1LDK（40.71平方メートル ～42.83平方メートル ）

特徴：キャットウォーク、猫用トイレスペース、1階土間ガレージ（バイク入庫可）、無料インターネット、宅配ボックス、各戸駐車場にEV用200Vコンセント など

バイクガレージ

１階のお部屋は玄関からバイクと一緒に入れる土間になっており、大切なバイクを室内で保管・鑑賞できます。

部屋に入ってすぐに洗面台があるのもこだわりポイントです。

バイクガレージ付きの賃貸住宅は少ないので、バイク好きにはたまらない物件となっています。

＊写真はイメージですネコのための空間ネコ専用住居

２階のお部屋はネコと暮らすことを前提とした設計の住居となっています。

キャットステップやキャットウォークはもちろん、キッチンへの侵入防止のための柵や扉が設置されています。

LDKにはペットカメラ設置用の棚とコンセントも備え付けられています。

２階キャットウォーク

ネコと暮らすための物件、ぜひその目でお確かめください。

お問い合わせ先

株式会社ネコ不動産

〒860-0826

熊本市南区平田1丁目14-19 草野ビル305

TEL：096-274-0880

WEB：https://neko-fudousan.com/yoshitomi-base/

コメント

代表はペット共生住宅管理士を取得株式会社ネコ不動産／代表取締役 鶴上万里生

ネコとバイク好きなオーナーさんが建てられた、こちらのこだわりの物件をぜひ色々な方に見ていただきたいです。

また、今回は保護猫の譲渡会も同時開催なので、保護猫を引き取るというきっかけになればと思っています。