落札総額は４億３千万円を超え過去最高に

オークションハウス『Top Lot』は第19回「ワインオークション」を2025年9月6日（土）・9月７日（日）の2日間にわたり東京・虎ノ門にて開催いたしました。



ロマネコンティが多数出品され注目を集めた


『Top Lot』のワインオークションはお陰様で多くのお客様からのご支持をいただき、回を重ねることに成長を続けてまいりましたが、今回は、落札予想価格下限合計が3億円以上となる、当社過去最大のセールとなりました。



　今回もブルゴーニュの最高峰・ドメーヌ ルロワやドーヴネ、ジョルジュ ルーミエやアンリ ジャイエなどの有名生産者が注目を集め、予想価格を大きく超えて落札されるものが多数ありました。またシャンパーニュや、５大シャトーやディケムなど、ボルドーにも多くのビッドが見られました。


　また今回も、多くの貴重な個人コレクションが出品されて人気を集めましたが、LOT592～691で、病気や経済的問題などで困難な状況にある子どもたちと、そのご家族を支援することを目的とした、『Mr. IKKA’s Collection-Special Charity Auction for Children』を開催し、多くの方にご参加いただきました。



　２日間にわたり活発な競りが展開された結果、落札率は94％以上、落札総額も４億３千万円を超え、当社過去最高記録となる好結果となりました。




■ワインオークション落札結果


　落札額合計：４億3,354万4,250円（落札手数料を含む）


　落札率： 94.38%



■主な落札商品（落札手数料を含む）



LOT510


ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ クロ パラントゥ


(アンリ ジャイエ)　


1986


1magnum


落札予想価格：1,800,000～2,800,000円


落札価格：5,750,000円






LOT511


ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ クロ パラントゥ


(アンリ ジャイエ)


1991


1bottle


落札予想価格：1,000,000～1,700,000円


落札価格：3,450,000円






LOT580


ミュジニー (ドメーヌ ルロワ)


1996


1bottle


落札予想価格：1,500,000～2,500,000円


落札価格：2,127,500円






LOT587


シュヴァリエ モンラッシェ (ドーヴネ)


1999


1bottle


落札予想価格：1,200,000～2,000,000円


落札価格：1,610,000円





株式会社Top Lot


日本を代表するワイン・ウイスキー研究者をアドバイザーに迎え、世界レベルでお客様にご安心いただける質の高いオークションを開催します。おかげさまで2021年2月の第1回オークションから、４年間で出品ロット数は５倍以上、落札額は４倍以上に増え、多くのお客様のご支持をいただいております。




