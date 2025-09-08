落札総額は４億３千万円を超え過去最高に

株式会社 Top Lot

オークションハウス『Top Lot』は第19回「ワインオークション」を2025年9月6日（土）・9月７日（日）の2日間にわたり東京・虎ノ門にて開催いたしました。

ロマネコンティが多数出品され注目を集めた

『Top Lot』のワインオークションはお陰様で多くのお客様からのご支持をいただき、回を重ねることに成長を続けてまいりましたが、今回は、落札予想価格下限合計が3億円以上となる、当社過去最大のセールとなりました。

今回もブルゴーニュの最高峰・ドメーヌ ルロワやドーヴネ、ジョルジュ ルーミエやアンリ ジャイエなどの有名生産者が注目を集め、予想価格を大きく超えて落札されるものが多数ありました。またシャンパーニュや、５大シャトーやディケムなど、ボルドーにも多くのビッドが見られました。

また今回も、多くの貴重な個人コレクションが出品されて人気を集めましたが、LOT592～691で、病気や経済的問題などで困難な状況にある子どもたちと、そのご家族を支援することを目的とした、『Mr. IKKA’s Collection-Special Charity Auction for Children』を開催し、多くの方にご参加いただきました。

２日間にわたり活発な競りが展開された結果、落札率は94％以上、落札総額も４億３千万円を超え、当社過去最高記録となる好結果となりました。

■ワインオークション落札結果

落札額合計：４億3,354万4,250円（落札手数料を含む）

落札率： 94.38%

■主な落札商品（落札手数料を含む）

LOT510

ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ クロ パラントゥ

(アンリ ジャイエ)

1986

1magnum

落札予想価格：1,800,000～2,800,000円

落札価格：5,750,000円

LOT511

ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ クロ パラントゥ

(アンリ ジャイエ)

1991

1bottle

落札予想価格：1,000,000～1,700,000円

落札価格：3,450,000円

LOT580

ミュジニー (ドメーヌ ルロワ)

1996

1bottle

落札予想価格：1,500,000～2,500,000円

落札価格：2,127,500円

LOT587

シュヴァリエ モンラッシェ (ドーヴネ)

1999

1bottle

落札予想価格：1,200,000～2,000,000円

落札価格：1,610,000円

株式会社Top Lot

日本を代表するワイン・ウイスキー研究者をアドバイザーに迎え、世界レベルでお客様にご安心いただける質の高いオークションを開催します。おかげさまで2021年2月の第1回オークションから、４年間で出品ロット数は５倍以上、落札額は４倍以上に増え、多くのお客様のご支持をいただいております。

お問い合わせ

〒104-0061 東京都中央区銀座8-15-15 銀座原ビル8F

電話：03-6264-7105 FAX：03-6264-7106

info@toplot.jp www.toplot.jp

https://www.instagram.com/toplot_tokyo/