『Jack & Music』第2弾ラインナップ発表＆チケット発売スタート！Denzel Curryに続き、WILYWNKA、C.O.S.A.、Skaai等、音楽ファン必見の5組が追加決定！！

ブラウンフォーマンジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：アーロン・J・マーティン）が誇る代表ブランドである「ジャックダニエル」が、2025年9月27日（土）に東京・渋谷、11月1日（土）にて大阪で主催する都市型音楽イベント『Jack & Music』。

第一弾では、現代HIPHOPを象徴し、世界的なラッパーである Denzel Curry（デンゼル・カリー）の出演を発表。

そして今回、待望の第二弾追加アーティストが決定しました。

新世代ラッパーとして名を馳せるWILYWNKAをはじめ、それぞれが独自の表現でシーンを牽引するC.O.S.A.、Skaai、Dos Monos、ryotaらがラインナップ。ジャンルやスタイルの垣根を越え、圧倒的な存在感を放つ彼らの出演は、音楽ファンにとって見逃せないものとなるでしょう。

ジャックダニエルが贈る一夜限りの音楽体験を、ぜひお楽しみください。

当日はSpotify O-EASTとduo Music Exchangeの2会場を舞台に、特別な音楽イベントが開催され、O-EASTではDenzel Curry（デンゼル・カリー）を筆頭にHIPHOPライブを中心とした迫力のステージが展開。duoでは人気DJたちがHIPHOP、TECHNO、HOUSEを交差させる音楽空間を創出し、パーティー会場を盛り上げます。ジャンルを超えたアーティストたちが一堂に集結する、音楽ファン必見のイベントです。

【追加出演アーティスト（第二弾）】

WILYWNKA

WILYWNKA：独自の声質とメロディアスなフロウでシーンを牽引する新世代ラッパー。10代から頭角を現し、2018年にソロ始動。変態紳士クラブでの活動を経て、2024年に4thアルバム『90’s Baby』をリリース。オーセンティックなヒップホップを軸にしつつ常にフレッシュな感性を放ち、確かな存在感でカルチャーを牽引している。

C.O.S.A.

C.O.S.A.：Rapper/Producer

Dos Monos

Dos Monos：荘子it、TaiTan、没 a.k.a NGSによるラップトリオ・Dos Monos。2019年のデビュー以降、アンダーグラウンドとメインストリームを自在に往還し、国内外のフェスやツアーで存在感を示す。HIPHOPを核に、異分野コラボまで縦横無尽に活動。独自の音楽性と実験的な表現で「日本発の異端」として世界に衝撃を与え、2024年からは第二期に突入。完全バンド編成アルバム『Dos Atomos』や伊藤潤二がジャケットを手掛けた『Dos Moons』で、新たな進化を体現している。

Skaai

Skaai：アメリカ合衆国・ヴァージニア州生まれ、大分県育ちのアーティスト。日本語・英語・韓国語が堪能なトリリンガル。幼少期から、日本のみならず韓国、マレーシア、シンガポール、カナダ、アメリカ合衆国での滞在経験を有す。2020年春、大学卒業から大学院入学までの時期がコロナの自粛期間となったことで、SoundCloud上での楽曲リリースを皮切りにラッパーとしての活動を開始。AbemaTV「ラップスタア誕生 2021」ではその実力とポテンシャルを見込まれ、審査員から高い評価を得た。2021年11月にリリースした1st Single『Period.』では、新鋭ビートメイカーuinと共に重層的にジャズとヒップホップの要素を取り入れ、新鮮なラップとソウルフルな歌唱力を世に知らしめる。

ryota

ryota：20歳でDJキャリアをスタート。グライムやドラムンベースに影響を受け、ジャンルの枠を超えた鋭い感性とミックスセンスを磨く。ディープで没入感のあるプレイで、オーディエンスに鮮烈な体験を与えるDJとしての地位を確立。

2019年、DJコレクティブ「FULLHOUSE」を結成。国際的アーティストの招聘と、攻めたキュレーションでローカルシーンに衝撃を与える。2022年にはYung Singhと共演、2023年にはBoiler Room Osakaに出演し、国内外から注目を集め続けている。

現在は、2度目のアジアツアーと初のUS、ヨーロッパツアーに向けて動き出しており、その活動はさらに国境を越えて広がり続けている。

第一弾で発表したデンゼル・カリーをはじめ、豪華アーティスト陣とともに、今年の「JACK & MUSIC」はよりスケールアップして開催。第三弾でのさらなる展開にもぜひご注目ください。

< Jack & Music 開催概要>

公式URL：https://jackandmusic.jackdaniels.com/

東京会場

日時：2025年9月27日（土）23:30～5:00

会場：

・Spotify O-EAST：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル 2F

・duo MUSIC EXCHANGE：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル 1F

前売り：\3,500（税込）/ 当日：\4,000（税込）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/jackandmusic/

※現在発売中

ジャックダニエル ブランドストーリー

ジャック ダニエル蒸溜所は、1866年にアメリカ合衆国政府に正式に登録され、テネシー州リンチバーグに本拠を置く。アメリカ合衆国で初めて登録された蒸溜所であり、アメリカ合衆国国家歴史登録財にも指定されている。現在、ジャックダニエルは世界170以上の国で親しまれるグローバルアイコンであり、インターブランド社によって「世界で最も価値あるスピリッツブランド」のひとつとして認められている。日本では、ジャックダニエル オールドNo.7、ジャックダニエル テネシーハニー、ジェントルマンジャック、ジャックダニエル シングルバレルが、ジャックダニエルブランドから発売されている。

公式Instagram : https://www.instagram.com/jackdanielsjapan/

ブラウンフォーマン社について

ブラウンフォーマンコーポレーションは150年以上にわたり、ジャックダニエル、ジェントルマンジャック、ウッドフォードリザーブ、グレンドロナック、ベンリアック、グレングラッサ、エラドゥーラ、エルヒマドール、シャンボール、ジンマーレ、ディプロマティコなどの飲料アルコールブランドを製造し、最高品質の商品と体験を提供できるように日々努力しています。ブラウンフォーマンのブランドは、全世界で約5,700人の従業員によって支えられ、世界170カ国以上で販売されています。1870年に設立された家族経営の同社は、ニューヨーク証券取引所に上場しており、今回も「世界で最も倫理的な企業(C)」2024に認定されました。同社の詳細については、https://www.brown-forman.com をご覧ください。ブラウンフォーマンジャパン株式会社に関する情報については、https://www.brown-forman.com/Japanをご覧ください。(https://www.brown-forman.com/Japan%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

