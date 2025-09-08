折りたたみハイバックローチェアがデイトナより登場！

株式会社デイトナ

オートバイアフターパーツメーカーの株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司）は、『ハイバックローチェアMIL』(以下ローチェア)の一般販売を開始します。

・ハイバックタイプのロースタイルチェア！折りたたみ式なので持ち運びも簡単

このたび登場するローチェアは、背もたれが高く、頭までしっかり支えてくれる設計で、全身をあずけてリラックス。座面はロータイプなので、あぐらをかいたり足を伸ばしたり、自由な姿勢で過ごせます。背もたれの角度は深めで星空観賞やリラックスタイムに最適。ハイバックローチェアは、軽く腕を置いたときの安定感、チェアのくつろぎ度をぐっと引き上げてくれるでしょう。長時間座っていても快適に過ごせます。

また座面にはパルステープが付属、収納袋をチェアに取り付けてポケットとして使用することもできます。

収納袋には、外側にパルステープとカラビナが装備されており、シートバッグなどにしっかり固定して持ち運ぶことができます。

使用しているフレームは、アルミ合金の中でもトップクラスの強度を有し超々ジュラルミンとも呼ばれるA7075アルミ合金。静止耐荷重は120kg。アウトドアのタフな環境でもしっかり支えます。

画像はフォレストカーキの構成部品です。

また今回、販売するチェアの補修品も準備ができ次第、販売開始する予定です。気に入っていたけど補修品がないため、泣く泣くほかのチェアを購入した経験もあるのではないでしょうか？座面のみやフレームのみ、収納袋、ラバーキャップを販売いたしますので末永くご使用いただけます。

・商品仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/120309/table/74_1_b8572a8ac69acf3bda00a4af18838c59.jpg?v=202509081227 ]

公式ストア ページURL:https://outdoor.daytona.co.jp/products/0402006

楽天 ページURL:https://item.rakuten.co.jp/daytona-outdoor/lowchair-mil/

・補修品一覧座面

品番

ブラック：63951

フォレストカーキ：63955

価格(税込)：\4,950

画像はフォレストカーキの収納袋です。収納袋

品番

ブラック：63952

フォレストカーキ：63954

価格(税込)：\1,100

フレームセット

品番：63953

価格(税込)：\5,280

ラバーキャップ

品番：64008

価格(税込)：\550

※4個入りです。

※パイプ径φ14mmに適合します。