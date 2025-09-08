花王「ビオレ」と花王プロフェッショナル・サービスがトヨタアルバルク東京とパートナー契約を締結

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」と、グループ会社でBtoB衛生事業を手がける「花王プロフェッショナル・サービス株式会社（以下、KPS）」は、2025年10月開業TOYOTA ARENA TOKYOを運営するトヨタアルバルク東京株式会社*（以下、アルバルク東京）と、パートナー契約を締結しました。本契約に基づき、2025年10月3日に開業されるTOYOTA ARENA TOKYOにおいて、観客や選手・従業員の皆さまがより快適かつ衛生的に過ごせる環境づくりを支援します。「ビオレ」では、手洗いや手指消毒の啓発活動を通じて衛生習慣の定着を促進し、「KPS」は、施設内の衛生管理を目的としたソリューションを展開します。

* B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム

取り組みの背景

スポーツやエンターテインメント業界において再び活気が戻りつつある状況の中、スポーツ観戦などの多くの人が集まるシーンにおいては、依然として感染対策が求められています。こうした状況を踏まえてアルバルク東京は、TOYOTA ARENA TOKYOの開業を機に衛生啓発活動を一層強化する方針です。その想いや取り組みに賛同した「ビオレ」と「KPS」は、施設を利用・運営する皆さまに、より快適かつ衛生的な環境を提供するために、パートナー契約を締結しました。

今後は、TOYOTA ARENA TOKYOにおいて、「ビオレ」の消毒液やハンドソープの設置、飲食店における除菌シートの販売など、来場される方々に向けた衛生対策を強化し、衛生習慣の定着を促進してまいります。また、施設内のトイレやラウンジ、社員食堂、選手のロッカールームなどさまざまな場所で、「KPS」の清掃用品や清掃オペレーションの提案により、衛生管理や美観向上に向けたサポートを行います。



快適にスポーツやエンターテインメントをお楽しみいただける環境づくりを通じて、来場されるすべての方たちに、喜びや感動体験をお届けし、明るく活気に満ちた社会活動に貢献します。

TOYOTA ARENA TOKYOで設置・販売する「ビオレ」のおもな商品ラインアップ

●消毒液はメインエントランスなどに、ハンドソープディスペンサーはアリーナ内のお手洗いに設置

【ビオレガード 泡で出る消毒液】（指定医薬部外品） 販売名：ビオレガード薬用消毒フォーム

手指・皮膚の洗浄・消毒



【ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー】

手洗いをもっと快適に！なめらか泡が自動で出てくる

●アリーナ内飲食店で販売

【ビオレu 除菌やわらかウェットシート ノンアルコールタイプ】

【ビオレu 除菌やわらかウェットシート アルコールタイプ】

身のまわりのモノの除菌に

衛生をサポートする「KPS」の業務用製品

「KPS」は衛生のプロフェッショナルとして、現場課題・状況に応じた製品ラインアップと清掃オペレーションの提案を通じて、観客・選手・従業員がいつでも安心・快適に過ごせる環境を裏側からサポートします。

●ラウンジや社員食堂など厨房の衛生管理（従業員の清掃オペレーションの標準化）

●重点・巡回清掃の支援（試合前後の観客席・コンコース・トイレの除菌）

●選手の衛生サポート（選手が使用する食堂やロッカールームの衛生管理）

