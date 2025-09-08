Absolute Software株式会社

本リリースは、Absolute Securityが 2025年8月14日（現地時間）に発表した英文リリース(https://www.absolute.com/press-releases/absolute-security-integration-with-connectwise-rmm-helps-msps-extend-resilience)の抄訳です。内容は英文が優先されます。

企業のサイバーレジリエンス分野をリードするAbsolute Security(https://www.absolute.com/)は、MSP向け「Absolute Resilience」がConnectWise Asio(TM)プラットフォーム上のConnectWise RMM(TM)との統合で新たに認証を取得し、サービス提供を開始したことを発表しました。この新しい統合機能の詳細は、ConnectWise Marketplaceでご確認いただけます。ConnectWise Marketplace(https://marketplace.connectwise.com/absolute-resilience)は、MSPがサービス品質の向上とビジネス拡大を図るための様々なサードパーティ製品との連携機能を提供するプラットフォームです。

今日のデジタルエコシステムにおいて、組織はランサムウェアやデータ漏えい、システムの複雑化によるインシデントに直面しており、これらは長期的な業務中断や収益に悪影響をもたらす可能性があります。Absolute Resilience により、MSPはお客様のエンドポイントを現代の脅威環境から確実に保護し、レジリエンスを維持するための高度な機能を迅速かつ効率的に導入することができます。

新たに提供開始されたAbsolute Securityのマーケットプレイス製品により、MSPは以下のことが可能になります。

【統合による主なメリット】

- エンドポイントコンプライアンスの強化：重要なデバイス属性を監視し、重要なセキュリティアプリケーションを自己修復することで、効果的でレジリエントなセキュリティ態勢を維持します。- エンドポイントデバイスのリハイドレート(https://www.absolute.com/resources/data-sheets/absolute-rehydrate)（復元）：ITまたはセキュリティインシデントの発生後、リモートからワンクリックでPCを安全かつコンプライアンスに準拠した信頼性の高い運用状態に復元します。- リスクにさらされたエンドポイントデバイスとデータの保護：侵害されたエンドポイントを凍結して、監査用の消去証明書付きでデータを安全に削除、暗号化を強制し、モバイルPC向けのルールベースのジオフェンシング機能を維持します。

Absolute Securityのビジネスデベロップメント担当シニアバイスプレジデントであるシェリン・チン（Cherlyn Chin）は次のように述べています。

「Absolute Securityは、グローバル企業が今日のデジタルビジネス環境で成功するために必要なレベルのレジリエンスを実現することを支援しています。MSPパートナーは当社の業界最先端のソリューションをグローバル規模で提供するために不可欠な存在であることから、ConnectWiseとのパートナーシップを大変嬉しく思います」

Absolute Securityは、世界の大手PC OEMメーカー28社と提携しており、6億台以上の主要なWindowsエンドポイントのファームウェアに組み込まれています。この独自のポジションにより、MSPはデバイスOSや他のセキュリティ・管理ツールがクラッシュ、侵害、破損した場合でも、お客様を高度な脅威から確実に保護し、リスクを軽減し、インシデント後の迅速な復旧を実現できます。

MSP向けAbsolute Resilienceは、ConnectWise統合プログラムを通じて、ConnectWise Asio(TM)プラットフォーム上のConnectWise RMM(TM)に統合されています。この統合は、ITソリューションプロバイダーの成功を支援する世界有数のソフトウェア企業であるConnectWiseが要件とする、すべてのセキュリティ認証を完了した後に実現されました。ConnectWise APIやプラットフォームと直接統合するために、Absolute Securityをはじめとする統合パートナーは独立したセキュリティ審査に合格する必要があり、これによりMSPが安全かつ確実に利用できることを保証しています。同プログラムは、革新的なテクノロジーの力を活用し、ConnectWiseによるTier 1統合サポートなどを通じた相互的な生産性向上により、世界中のMSPのビジネス拡大を支援しています。

Absolute Securityの新しい統合機能について詳しくは、こちら(https://www.absolute.com/blog/empowering-msps-to-boost-enterprise-resilience-across-environments)をご覧ください。

‍ConnectWise統合プログラムについて‍

このプログラムでは、ベンダーがConnectWise APIチームと協力して統合機能の範囲策定、開発、セキュリティ確保、認証取得を行うことができます。これにより、MSPに安心と充実した統合サポートを提供しています。サードパーティ統合パートナーとして本プログラムについて詳しく知りたい方、または参加をご希望の方は、Invent@ConnectWise.comからお問い合わせください。

本プレスリリースに記述されているアプリケーションはConnectWise APIを使用していますが、 ConnectWiseの製品・サービスではなく、ConnectWise製品およびサービスとは別にライセンス提供されています。ConnectWiseはConnectWise, LLCの商標です。

【ConnectWiseについて‍】

ConnectWiseは、世界中の中小企業（SMBs）で使用される技術を提供するマネージドサービスプロバイダー（MSP）を支援する業界大手のソフトウェア企業です。40年以上にわたってパートナー企業の成功を支援し、成長を促進する革新的なソフトウェア、サービス、オープンな統合エコシステムを展開しています。ConnectWise Asio(TM)プラットフォームは卓越した拡張性とAIを活用した自動化機能により、PSA、RMM、サイバーセキュリティ、データ保護を含むMSP向けの包括的なテクノロジースタックを提供しています。ConnectWiseによるIT業界の変革について詳しくは、connectwise.com(https://www.connectwise.com)をご覧ください。

【Absolute Securityについて】

Absolute Securityは、世界の大手デバイスメーカー28社以上と協業し、6億台のデバイスのファームウェアに組み込まれています。世界中で数千社のお客様から支持され、1,600万のPCユーザーにご利用いただいています。デジタル企業にAbsolute Securityのサイバーレジリエンスプラットフォームを融合することで、リモートワークやハイブリッドワーク中に世界のどこからでも安全で途切れない接続を確保できるほか、サイバー攻撃・中断があっても素早く事業を復旧できるようになります。受賞歴のあるAbsolute Securityの機能の数々は、「ゼロトラスト ネットワークアクセス（ZTNA）(https://www.absolute.com/go/reports/2023-gartner-market-guide-for-zero-trust-network-access/)」、「エンドポイントセキュリティ(https://www.absolute.com/go/reports/frost-endpoint-security-radar/)」、「セキュリティサービスエッジ（SSE）」、「ファームウェア組み込み型パーシステンス」、「自動セキュリティ対策評価（ASCA）」、「ゼロトラストプラットフォーム」といった複数の技術カテゴリーで評価され、リーダーとして認められています。詳しくは、http://www.absolute.com/ja/をご覧ください。また、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/14388/admin/feed/posts/)、X(https://twitter.com/absolutecorp)、Facebook(https://www.facebook.com/absolutesoftware/)、YouTube(https://www.youtube.com/user/absolutesoftware)をフォローしてご確認ください。

【当プレスリリースに関する問い合わせ】

Absolute Software株式会社 広報事務局 SwallowMedia内

TEL: 03-4405-9537

メール: Absolute-pr@swallowmedia.co.jp

