Relic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÁÏ¶È136Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¶¾ÇþÅ¹¡Ö¶¾Çþ½è ÌÀ¼£Äâ¡×¤ò»ö¶È¾µ·Ñ
¡¡ ³ô¼°²ñ¼ÒRelic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ËÌÅèµ®Ï¯¡¢°Ê²¼¡ÖRelic HD¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î8ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤ÇÁÏ¶È136Ç¯¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¶¾ÇþÅ¹¡Ö¶¾Çþ½è ÌÀ¼£Äâ¡×¤Î¾¦¹æ¤ª¤è¤Ó±Ä¶È¸¢¤ò¾ù¼õ¤¹¤ë»ö¶È¾ùÅÏ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾µ·Ñ¸å¤âÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ï»ÍÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¸½Åö¼ç¤¬·ÑÂ³¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì£¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Relic HD¤Ï¤³¤Î¾µ·Ñ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥ì¥·¥Ô¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ³«È¯¤äÈÎÏ©³ÈÂç¡¢ÂÎ¸³·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò½ç¼¡¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾µ·Ñ¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÌÀ¼£22Ç¯¡Ê1889Ç¯¡Ë¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÌÀ¼£Äâ¤Ï»ÍÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÌ£¡×¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ë¤è¤ê¡¢136Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Relic HD¤Ï¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤Ù¤¯»ö¶È¾µ·Ñ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Relic¥°¥ëー¥×¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¯¶È¤Î¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¡ÖºÆ¸½À¡×¡Ö²ÄµÕÀ¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë»ö¶È¶¦ÁÏ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤ä¡¢ÀïÎ¬»Ò²ñ¼Ò¡¦Reboo+¤òÄÌ¤¸¤¿»ö¶ÈºÆÀ¸¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖZERO1000 Ventures¡×¤Ë¤è¤ëµ¯¶È²È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊºÆÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ16µòÅÀ¤òÅ¸³«¤·ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÃÏ°è·Ð±Ä¼Ô¤ä»ö¶È·Ñ¾µ¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥ì¥Êー¡×»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌÀ¼£Äâ¾µ·Ñ¤â¤½¤Î±äÄ¹Àþ¤È¤·¤Æ¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÌ£¤ÈÎò»Ë¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤ò¿·¤¿¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Relic HD¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤òºÆ¤Ó¼Ò²ñ¤Ë³è¤«¤¹¡×¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¤³¤Î¾µ·Ñ¤ò»ö¶ÈºÆÀ¸¤Î°ì»öÎã¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Relic HD¤Ë¤è¤ëº£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Relic HD¤Ï¡¢ÌÀ¼£Äâ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÌ£¤ÈÀ½Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Î·ÑÂ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦¹æ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ì¥·¥Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Relic¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â¾¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ¤Î´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤ò¸½Å¹¼ç¤Î¤â¤È¤Ç·ÑÂ³¤·¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥ì¥·¥Ô¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¦MEAL FORWARD¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤äÆù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÌÀ¼£Äâ¤Î¶¾ÇþÊ¸²½¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤á¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¡¢³¤³°¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Î¸¡Æ¤¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒRelic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO / Founder ËÌÅè µ®Ï¯
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢136Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä±§ÅÔµÜ¤ÎÏ·ÊÞÌ¾Å¹¤Ç¤¢¤ë¶¾Çþ½è ÌÀ¼£ÄâÍÍ¤òRelic¥°¥ëー¥×¤Ç»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¼£ÄâÍÍ¤¬¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Îò»Ë¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÌ£¤ò¼é¤ê¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢Relic¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤ä¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¤Ù¤ÅÁÅý¤äÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ä¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ä¿Ê²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤ò°Õ»Ö¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¶¾Çþ½è ÌÀ¼£Äâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ÁÏ¶È¡§1889Ç¯¡ÊÌÀ¼£22Ç¯¡Ë
- ½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔÃæ±û3ÃúÌÜ2-11
- Å¹¼ç¡§ºù°æ ´´Ìé¡Ê»ÍÂåÌÜ¡Ë
- ÆÃÄ§¡§»ÍÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¾¦¤¤¤â¤½¤Ð¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¯¡×¤ò¿®¾ò¤ËÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¡£ÃÏ¸µ»æ¡ØÅ·ÃÏ¿Í¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±§ÅÔµÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞ¶¾ÇþÅ¹¡£
¢£Relic¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Relic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃæ³Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëRelic¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢ À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿SaaS·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡×¡¢ Áí¹çÅª¤«¤Ä°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡×¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äÂç´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È/JV¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤òÅý¹çÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°Ê¹ß¡¢½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤òÂ³¤±¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¡Ê¢¨¡Ë¡¢½¾¶È°÷350Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ16¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ØµòÅÀ¤ò³«Àß¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯9·î¤ÎRelic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÀßÎ©°Ê¹ß¡¢Âç´ë¶È¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãーÀßÎ©¤äÁ´Êý°Ì·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖZERO1000 Ventures¡×¤«¤é¤Îµ¯¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Relic¥°¥ëー¥×¤Ï¸½ºß23¼Ò¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âRelic¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÆ±»þÂ¿È¯Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Relic¥°¥ëー¥×¤Î³Æ¼Ò¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏHP¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÎÍÑ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãRelic¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ä
https://relic.co.jp/
¡ãRelic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ä
https://relic-holdings.co.jp/
¢¨2024Ç¯,¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÄ´ºº¡×,³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È,https://relic.co.jp/press-release/54696/
³ô¼°²ñ¼ÒRelic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¢£Relic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRelic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÌÅè µ®Ï¯
µìËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー19F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ë²è/´ÉÍý¡¦·Ð±Ä»Ù±çµÚ¤Ó¤½¤ì¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë¶ÈÌ³¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖZERO1000 Ventures¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://relic-holdings.co.jp/