苫米地英人博士 緑寿記念！最大70％OFFの電子書籍セール開催
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、苫米地英人博士の緑寿（ろくじゅ）を記念し、博士の著作を対象とした特別電子書籍セールを2025年9月5日（金）より開始いたしました。
博士の膨大な知識と実践理論を、一度にまとめて学べる貴重な機会として、自己変革・リーダーシップ・教育・社会分析など、多彩な分野の28作品を50％～70％OFFの特別価格で提供いたします。
◆キャンペーン概要
・対象作品：苫米地英人博士 著書 28作品
・割引率：50％～70％OFF
・実施期間：2025年9月5日（金）～9月21日（日）
・特設ページ：https://www.cyzo-campaign.com/tomabechi-campaign
◆対象ジャンル（一例）
・自己変革・マインド拡張
・リーダーシップ・経営論
・教育・認知科学・語学
・時事・社会分析
◆おすすめ作品：「英語は逆から学べ！」シリーズ全4巻セット
苫米地博士のベストセラー英語学習法を網羅した人気シリーズが、Kindle限定で最大70％OFFに。
・「見る・聴く・話す」を徹底的に鍛える実践トレーニング
・ネイティブ感覚を効率的に身につける“逆”発想のメソッド
通常では得られない知識と体験を一度にまとめて学べるセットです。
◆Kindle限定特別価格：【3,454円＋税】
Amazonでのご購入はこちら→https://amzn.to/3K4swA6
本セールは博士の緑寿を記念した限定企画です。
自己成長やビジネススキルアップを目指す方から、語学力を効率的に伸ばしたい方まで、幅広いニーズに応える充実のラインアップをぜひこの機会にご利用ください。
◆ キャンペーン特設ページ ◆
→https://www.cyzo-campaign.com/tomabechi-campaign
◆ TOMA BETIQUE公式サイト ◆
→https://www.tomabetique.com/
◆ X（旧Twitter）での最新情報 ◆
→https://x.com/DrT_Information/status/1963164579506114818
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
株式会社サイゾー
URL：https://cyzo.co.jp/contact/
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
株式会社サイゾー
URL：https://cyzo.co.jp/contact/
