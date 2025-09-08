敬老の日に“かわいい”＆“おいしい”を贈る。フルーツブーケ専門店の敬老の日ギフト数量限定発売
実りの秋です。
9月の敬老の日には、旬のフルーツをたっぷり使ったフルーツのギフトが人気を集めています。
フルーツは老若男女に好まれるヘルシーなギフトです。
そんなフルーツのギフトの専門店であるプレジール株式会社は、敬老の日にぴったりな特別な２つのフルーツブーケをギフトとして販売中。
どちらも大好評発売中です。
キュートさと食べやすさ、健康志向を兼ね備えたフルーツブーケは、“食べられる花束”としておじいちゃん、おばあちゃんへの感謝といたわりを伝える新たな贈り物です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329071&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329071&id=bodyimage2】
1. 商品の魅力：見た目と旬の美味しさが融合
蝶の形にくりぬかれたフルーツや、旬のシャインマスカットなどのブドウや梨など、秋の恵みをふんだんに使用しています。
“かわいい”と“おいしい”が共存した、愛らしさあふれるデザインです。
ベースのアレンジメントはフルーツオンリーで、自然のままのおいしさをお届けします。
すべて一口サイズにカットされ、包丁不要でそのまま楽しめるため、高齢の方や健康を気遣うご家庭にも安心の仕様です。
食べやすくアレンジメントされた旬のフルーツは体に優しく、敬老の日の贈り物にぴったりです。
2. 敬老の日ギフトとしておすすめのポイント
敬老の日は大好きな気持ちや感謝の気持ちを伝える大切な日。
それだけでなく、健康をいたわる気持ちも込められるギフトが好まれます。
プレジールのフルーツブーケは、その両方を叶える理想的なギフトとして、かわいらしい見た目と優しい味で、思いやりを届けます。
◆メディアへのご提案ポイント
・「敬老の日専用のフルーツブーケが登場！思いやりが伝わるおいしくて、かわいいギフト」
・「包丁いらずで安心。高齢の方にも優しい“食べられる花束”」
・「旬の梨やシャインマスカットを使った秋限定ギフト、数量限定発売」
【商品概要】
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4836
・EverShine（Mサイズ） 12,950円（クール便送料込み・税込み）
・内容：シャインマスカットなどのブドウ、梨、りんご、オレンジ、パイナップル
・「いつまでも元気でいてね」チョコレートプレート
※SサイズもHPにて販売中。
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4839
【商品概要】
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4837
・EverBloom（Mサイズ） 12,650円（クール便送料込み・税込み）
・内容：梨、ブドウ、リンゴ、オレンジ、マンゴー、パイナップル
・「いつまでも元気でいてね」チョコレートプレート
※SサイズもHPにて販売中。
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4838
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間：2025年9月（ご予約受付中）
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
配信元企業：プレジール株式会社
