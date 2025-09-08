みんなの銀行取締役の宮本昌明が「日経クロステックが選ぶCIO/CDOオブ・ザ・イヤー2025」特別賞を受賞

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一）の取締役常務執行役員 CIO 宮本昌明が、「日経クロステックが選ぶCIO/CDOオブ・ザ・イヤー2025」特別賞を受賞したことをお知らせします。

「日経クロステックが選ぶCIO/CDOオブ・ザ・イヤー2025」は、株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO 井口 哲也）のテクノロジー専門メディア「日経クロステック」が、IT活用やDX推進において目覚ましい成果を上げたCIO（最高情報責任者）およびCDO（最高デジタル責任者）を表彰する制度で、今回が3回目の開催となります。日経クロステック編集部と外部の有識者からなる審査委員会が、「ビジョン・戦略」「事業創出」「組織風土改革」「推進体制・人材育成」「キャリア」の5つの観点から総合的に評価し、過去およそ1年間で特に優れた功績を残したリーダーを選出します。

今後もみんなの銀行は、新しい銀行のカタチを目指し、お客さまにより楽しく便利にご利用いただけるイノベーティブなサービスづくりに取り組んでいきます。

【参考】2025年の受賞者発表、日経クロステックが選ぶCIO/CDO＆CTOオブ・ザ・イヤー（日経クロステック）

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03291/082500001/index.html

宮本昌明

株式会社みんなの銀行 取締役常務執行役員 CIO

ゼロバンク・デザインファクトリー株式会社 取締役 CIO

日本総合研究所、楽天（現楽天グループ）、ジャパンネット銀行（現PayPay銀行）を経て、ふくおかフィナンシャルグループに入社。みんなの銀行の立ち上げに参画し、日本初のフルクラウド型銀行システムの開発を推進。現在は、みんなの銀行のCIOおよびみんなの銀行のシステムを開発するゼロバンク・デザインファクトリーのCIOとして、アプリ・インフラの開発、AI導入、ITガバナンス、組織風土づくりに取り組む。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com