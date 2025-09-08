S’YTE 2025-26 Autumn / Winter Collectionを9/11(木)より展開

株式会社ヨウジヤマモト

「アンチモード」をテーマに掲げ、ヨウジヤマモト社らしいカッティングとシルエットを継承したコレクションを提案するS’YTEは、2025-26 秋冬コレクションを9月11日(木)より、公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO及び、S‘YTE渋谷PARCO、 WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO、Ground Y 名古屋PARCO、Ground Y+ S’YTE 札幌PARCOにて発売いたします。

本コレクションは、チェックジャカードやツイード、モールスキンなど、時を重ねる毎に豊かな表情を生み出す素材使いを起点に、1961年創立の日本を代表するジーンズメーカー『EDWIN』とのコラボレーションや、クラシカルなハットのスタイリングを通じて、アメリカントラッドをS’YTEならではの視点で再構築している。リバーシブル仕立てのアイテムや、プリントに刺繍を重ねた二層のデザインが静かに響く二面性を浮かび上がらせ、コレクション全体に奥行きを与えている。

Look1

赤のレースプリントが映えるシャツに、かすれたグレンチェックのセットアップを重ねたスタイル。長く垂らしたシャツの衿が首元に独自の表情を生み出している。ハイウエストデザインのパンツはウエストや裾を折り返すことで、スタイリングに変化を加えることができる。

Look2

錆感のある古びた表情を繊細に表現したオレンジチェックジャカードのブルゾン&パンツに、インナーとしてさしたカーディガンのブルーが、鮮やかなカラーコントラストを演出。カーディガンは前立て、袖口、裾がダブル仕様で、細部までディテールが光る仕上がりとなっている。

Look3

ワークディテールを取り入れたレザージャケットに、ボリューミーなシルエットのキュロットを合わせたルック。S’YTE定番のキュロットへ、クレヨンで描かれたメッセージ刺繍の上からプリント加工を施すことによってS’YTEならではの退廃的な世界観を際立たせている。

Look4

ベージュとブラックのリバーシブル仕立てのブルゾンとラップスカートのセットアップルック。スカートは着用する面によってポケットの位置が変わり、異なる表情を楽しむことができる。

しっかりとした打ち込みのモールスキンクロスの表面に顔料コーティングを施し、製品洗いによりヴィンテージ調の風合いに仕上げている。

Look6

立体感のあるヨークスリーブが特徴的なライナー付きのモッズコート。中には裁ち切りのセットアップとリボン付きシャツを合わせ、トラッドに遊びを持たせたスタイルに。ワイドブリムハットがその佇まいをさらに際立たせる。

Look14

古布をパッチワークしたような糸飛びが特徴のジャケットは、立体感のあるチェック柄を生み出している。中にはEDWINとのコラボレーションによるデニムセットアップを合わせ、ジャケットもパンツも505シリーズをベースに構築したニュー・ヴィンテージなシルエットに。革ラベルはEDWIN×S’YTEのオリジナルラベルを採用。オレンジステッチに加え、随所に施されたイエローステッチがアクセントとなっている。またパンツ左後ろポケットの飾りステッチはコラボ限定デザインで、’S’と’y’の中間を思わせるフォルムとなっている。

【S’YTE 2025 Autumn Winter Collection】

