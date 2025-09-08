大人気アプリゲーム「ブルーアーカイブ」より「便利屋68」の公式スピンオフ！『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』第5巻が本日9月8日(月)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、「コミックグロウル」にて好評連載中の『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』第5巻が本日9月8日(月)に発売したことをご案内致します。また、発売を記念した電子書籍フェアも実施中です。
大人気アプリゲーム『ブルーアーカイブ』から、「便利屋68」を主役としたスピンオフコミック第5巻が登場！
陸八魔アル率いる「便利屋68」は、学園都市・キヴォトスで”なんでも屋”を営んでいる。
再開発計画に巻き込まれ拠点を追われた4人、そこへ物件オークション参加を持ちかけられて……？
ゲヘナのイベントに呼ばれた4人に災難が待ち受ける！？
■商品概要
作品名：ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌5
漫画：野際かえで
原作：ブルーアーカイブ
仕様：180P／付録カード付き
※電子版には付録カードは付属いたしません。
価格：990円(10%税込)
発行：株式会社ブシロードワークス
発売：株式会社KADOKAWA
作品ページURL：https://comic-growl.com/series/ad99b8b04001c
■ヴァイスシュヴァルツ 特典カード封入！
「便利屋68業務日誌 陸八魔アル」
■店舗購入特典
【メロンブックス】アクリルスタンドフィギュア
【ゲーマーズ】アクリルプレート
【アニメイト】ビッグアクリルスタンド
【まんが王・漫画全巻ドットコム】アクリルスタンド
●フェア特典
【アニメイト】B6リバーシブルビジュアルボード(全5種)
※『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』 1～5巻を1冊購入ごとに、1枚プレゼント
■電子書籍フェア開催！
新刊の発売を記念して対象作品の割引や試読増量を実施中！
開催日程：2024年9月8日(月)～21日(日)
詳細URL：https://bushiroad-works.com/ebookfair_250921/
■「コミックグロウル」とは
出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！
「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！
「思わず”唸る”ような作品を。遠くまで”轟く”ような作品を。」
コミックグロウル：（https://comic-growl.com/）
公式X：（https://x.com/comic_growl）
※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。
(C)Kaede Nogiwa / BUSHIROAD WORKS (C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.