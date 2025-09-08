大人気アプリゲーム「ブルーアーカイブ」より「便利屋68」の公式スピンオフ！『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』第5巻が本日9月8日(月)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、「コミックグロウル」にて好評連載中の『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』第5巻が本日9月8日(月)に発売したことをご案内致します。また、発売を記念した電子書籍フェアも実施中です。

大人気アプリゲーム『ブルーアーカイブ』から、「便利屋68」を主役としたスピンオフコミック第5巻が登場！

陸八魔アル率いる「便利屋68」は、学園都市・キヴォトスで”なんでも屋”を営んでいる。

再開発計画に巻き込まれ拠点を追われた4人、そこへ物件オークション参加を持ちかけられて……？

ゲヘナのイベントに呼ばれた4人に災難が待ち受ける！？

■商品概要

作品名：ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌5

漫画：野際かえで

原作：ブルーアーカイブ

仕様：180P／付録カード付き

※電子版には付録カードは付属いたしません。

価格：990円(10%税込)

発行：株式会社ブシロードワークス

発売：株式会社KADOKAWA

作品ページURL：https://comic-growl.com/series/ad99b8b04001c

■ヴァイスシュヴァルツ 特典カード封入！

「便利屋68業務日誌 陸八魔アル」

■店舗購入特典

【メロンブックス】アクリルスタンドフィギュア

【ゲーマーズ】アクリルプレート

【アニメイト】ビッグアクリルスタンド

【まんが王・漫画全巻ドットコム】アクリルスタンド

●フェア特典

【アニメイト】B6リバーシブルビジュアルボード(全5種)

※『ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌』 1～5巻を1冊購入ごとに、1枚プレゼント

■電子書籍フェア開催！

新刊の発売を記念して対象作品の割引や試読増量を実施中！

開催日程：2024年9月8日(月)～21日(日)

詳細URL：https://bushiroad-works.com/ebookfair_250921/

■「コミックグロウル」とは

出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！

「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！

「思わず”唸る”ような作品を。遠くまで”轟く”ような作品を。」

コミックグロウル：（https://comic-growl.com/）

公式X：（https://x.com/comic_growl）

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)Kaede Nogiwa / BUSHIROAD WORKS (C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.