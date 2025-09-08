【レポート】世界的アーティスト＜天野喜孝＞特別記念アート展「金色世界」が「GAF上海イラストレーションアートフェア」にて海外初出展！

株式会社TWIN PLANET

この度、『ファイナルファンタジー』シリーズのロゴ/イメージイラストや『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』『昆虫物語 みなしごハッチ』のキャラクターデザインを手がける世界的アーティスト・天野喜孝氏の『生誕70周年アートプロジェクト』のひとつである「金色世界」が、上海新国際博覧センターで開催された「GAF上海イラストレーションアートフェア」にて、海外に初出展いたしました。

『天野喜孝氏 生誕70周年アートプロジェクト』は、株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）らが推進するプロジェクト。2022年11月には、京都・大本山妙心寺にて「金色世界」の特別記念アート展を開催。

今回の「金色世界」の海外初出展では、ツインプラネットはプロデュースを行いました。

「金色世界」の空間を上海で再現

メインアート『金色厨子』の複製展示ほかにも「金色世界」の作品の複製画を数多く展示し、多くのファンへ世界観を提供コラボグッズも販売され、展示エリアは多くのファンで盛況

また、「GAF上海イラストレーションアートフェア」のメインキービジュアルには、天野喜孝氏によるアート作品「DEVA LOKA」も採用され、イベントを象徴するメインアートとして、多くの現地ファンへ天野喜孝氏の作品をお届けいたしました。

メインステージの映像クリエイティブとしても大きく掲出

■「GAF上海イラストレーションアートフェア」概要

イベント名：GAF上海插画艺术节（GAF上海イラストレーションアートフェア）

開催期間 ：2025年8月8日(金)～8月10日(日)

会 場 ：上海新国際博覧センター

■アートプロジェクト「金色世界」とは

「金色世界」は、『天野喜孝 生誕70周年プロジェクト』のひとつとして、日本の伝統工芸である“金箔・箔押し”の技術を活用したキャンパスに、天野喜孝氏の世界観を象徴するアートを創出するプロジェクトです。この「金色世界」を日本のIPコンテンツとして、プロダクト化など様々なコラボレーションを進めながら、日本が世界に誇る技術・文化を世界に向けて発信していきます。

そのほか、デジタル領域での最新テクノロジーと融合し「金色世界」をより多角的に表現しながら、アートの持つ力や未来への可能性を描いていきます。

■『天野喜孝氏 生誕70周年アートプロジェクト』とは

『天野喜孝 生誕70周年アートプロジェクト』は、株式会社エムズマネジメントオフィス、株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）、大日本印刷株式会社、株式会社NPG東京エージェンシー、株式会社BS日本、株式会社日テレWandsが協力して推進するプロジェクトです。

■天野喜孝氏 プロフィール

天野喜孝

1967年に15歳でアニメーション制作会社「(株)竜の子プロダクション」（現「(株)タツノコプロ」）に入社し、『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』 『昆虫物語 みなしごハッチ』『新造人間 キャシャーン』など、多数のキャラクターデザインを手がける。1982年に独立後、1987年より「ファイナルファンタジー」シリーズのロゴ、イメージイラストを担当、天野喜孝の世界観が広く知れ渡る大きなきっかけに。2000年ヒューゴー賞にノミネート。同年、アイズナー賞を受賞。ニューヨーク、ロンドン、パリなどで評価されているファインアートシリーズをはじめ、数多くの個展を国内外で開催するなど国を超えて人々を惹きつけ、現在も幅広い分野で世界的に活躍を続けている。

＜受賞歴＞

2018 インクポット賞／アメリカ

2007 第38回星雲賞／日本

2000 アイズナー賞：“THE SANDMAN:The Dream Hunters”（ニール・ゲイマンとのコラボレーション）／アメリカ

2000 ドラゴン・コン賞、ジュリー賞／アメリカ

1983-1986 第14-17回星雲賞／日本

■会社概要

株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）

代表取締役：矢嶋 健二

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5丁目52－2 青山オーバルビル12階

事業内容 ：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

ＵＲＬ ：https://twinplanet.co.jp