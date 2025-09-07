阪神タイガースついにリーグ優勝なるか？！ABCラジオでは優勝した日の夜に特別番組を緊急生放送！

朝日放送ラジオ株式会社（以下、ABCラジオ）は、阪神タイガースがリーグ優勝した日の夜に特別番組「緊急放送　おめでとう！阪神タイガース！おはようパーソナリティ　虎道の先の栄冠スペシャル！」を生放送でお届けします。






パーソナリティを務めるのは小縣裕介アナウンサーと古川昌希アナウンサー。おはようパーソナリティでお馴染み、日刊スポーツ名物記者・寺尾博和さんも駆けつけ、おはパソメンバーを中心に優勝特番をお届けする予定です。




特別番組では優勝記者会見やビールかけの模様をお届けするほか、監督・選手インタビューも中継予定です。




果たして史上最速Vとなるか？！


タイガースの試合はABCフレッシュアップベースボールでぜひお聴きください！




【番組概要】


タイトル：緊急放送　おめでとう！阪神タイガース！おはようパーソナリティ　虎道の先の栄冠スペシャル！


出演：小縣裕介アナウンサー・古川昌希アナウンサー　他


放送エリア：ABC ラジオ AM 1008 kHz /FM 93.3 MHz ローカル


radikoの場合はこちら(https://radiko.jp/#!/live/ABC)からお聴きいただけます。


ABCラジオホームページ： https://abcradio.asahi.co.jp/


※放送時間は放送日により異なります。