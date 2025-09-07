阪神タイガースついにリーグ優勝なるか？！ABCラジオでは優勝した日の夜に特別番組を緊急生放送！

朝日放送ラジオ株式会社

朝日放送ラジオ株式会社（以下、ABCラジオ）は、阪神タイガースがリーグ優勝した日の夜に特別番組「緊急放送 おめでとう！阪神タイガース！おはようパーソナリティ 虎道の先の栄冠スペシャル！」を生放送でお届けします。

パーソナリティを務めるのは小縣裕介アナウンサーと古川昌希アナウンサー。おはようパーソナリティでお馴染み、日刊スポーツ名物記者・寺尾博和さんも駆けつけ、おはパソメンバーを中心に優勝特番をお届けする予定です。

特別番組では優勝記者会見やビールかけの模様をお届けするほか、監督・選手インタビューも中継予定です。

果たして史上最速Vとなるか？！

タイガースの試合はABCフレッシュアップベースボールでぜひお聴きください！

【番組概要】

タイトル：緊急放送 おめでとう！阪神タイガース！おはようパーソナリティ 虎道の先の栄冠スペシャル！

出演：小縣裕介アナウンサー・古川昌希アナウンサー 他

放送エリア：ABC ラジオ AM 1008 kHz /FM 93.3 MHz ローカル

radikoの場合はこちら(https://radiko.jp/#!/live/ABC)からお聴きいただけます。

ABCラジオホームページ： https://abcradio.asahi.co.jp/

※放送時間は放送日により異なります。