AIボイスレコーダー『Notta Memo』、2025年9月4日（木）より全国のヨドバシカメラで販売中

Ｎｏｔｔａ株式会社

Ｎｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang）は、AI議事録サービス「Notta」とシームレスに連携するAIボイスレコーダー『Notta Memo』を、2025年9月4日（水）より、ヨドバシカメラにて販売を開始しました。

『Notta Memo』は、「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに開発されたAIボイスレコーダーです。小型・軽量ながらも高音質で音声を記録し、録音データは自動的にAI文字起こしサービス「Notta」アプリに転送されます。これにより、手動での議事録作成やインタビューの文字起こしにかかっていた膨大な時間を削減し、より本質的な業務に集中できる環境を提供します。

『Notta Memo』の主な特長

1. 臨場感まで記録する高音質録音

4つのMEMSマイクと1つの骨伝導マイクを搭載。周囲の雑音を効果的に抑制し、対面やWeb会議など、さまざまな環境下でもクリアで臨場感のある音声を記録します。

2. ビジネスシーンに溶け込む、洗練されたデザイン

厚さわずか3.5mm、重さ18gという超薄型・軽量設計。スーツの胸ポケットや手帳にもスマートに収まるため、持ち運びのストレスがありません。シンプルなデザインは、あらゆるビジネスシーンに馴染みます。

3. どこでも使える、シームレスな連携

録音したデータはリアルタイムでNottaアプリに同期されます。これにより、移動中や外出先でもスマートフォンから即座に文字起こしデータを確認・編集でき、場所を選ばないスマートな情報活用が実現します。

販売概要

・製品名: Notta Memo

・販売開始日: 2025年9月4日（水）

・価格: 23,500円（税込）

・販売店舗:

・ヨドバシカメラ全店舗

・ヨドバシ・ドット・コム

Nottaは、最先端のAI技術を駆使したプロダクト開発を進めるとともに、この度のヨドバシカメラとの強力な連携を通じて、リアル店舗およびオンラインでの販路を全国規模で拡大してまいります。今後も、お客様の「会話から無限大の価値を発見」できるよう、革新的なプロダクトの開発と提供に努めてまいります。

Ｎｏｔｔａ株式会社について

設立：2022年5月25日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：

Notta株式会社は、「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

URL：https://www.notta.ai/company