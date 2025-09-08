板金加工　日本、欧州向けに「アロジン処理相当」の表面処理対応開始

株式会社ミスミグループ本社

機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」（サービス提供元：株式会社ミスミグループ本社）は2025年9月8日より、板金加工において表面処理サービス「アロジン処理相当（三価クロム化成処理）」の提供を開始します。対象地域は日本および欧州となり、欧州では「Trivalent Chromate Passivation（SurTec 650）」として展開します。本サービスは、耐食性・導電性を兼ね備えたアルミニウムの表面処理として、欧州の航空宇宙業界や国内の電子機器業界から強い要望を受けて実現しました。これによりRoHSやREACHなどの環境規制に準拠した高機能な部品の調達が可能になります。

今後もミスミはサービスの向上を通して、IA（インダストリアル・オートメーション）産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供、生産性の向上に貢献してまいります。

■ 背景

アロジン処理相当（三価クロム化成処理）は、軽量でありながら高い耐食性と導電性を備えたアルミニウム部品の表面処理として航空宇宙や電子機器業界などで広く採用されています。特に欧州では、REACH規制により有害な六価クロム処理が制限されていることから、環境に配慮した代替技術として急速に需要が高まっています。一方、この処理に対応できる加工業者が限られており、価格や納期が不安定であることが課題となっています。meviyはこうした市場ニーズに応えるため、システム開発と生産体制を強化し、A5052材に対するアロジン処理相当（三価クロム化成処理）を可能にしました。

今回のサービス追加により、電子筐体やブラケット、バスバーなど導電性・耐食性が求められる部品や、塗装密着性が必要なカバー・パネル・ボックスなどの前処理にも対応可能となります。

今後も各国のお客さまの声を起点に開発を進め、グローバル展開を加速させ、世界規模で生産性向上に貢献してまいります。

■ サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12100/table/277_1_6465fbb970a548c8a4b857ba01676d96.jpg?v=202509081158 ]

サービスに関する詳細は以下をご参照ください。

▼meviyサービスサイト インフォメーション

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/news/new-release/50926/

■ meviy とは

meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現します。これまで、機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、お客さまの部品調達における非効率を解消するプラットフォームです。4年連続で国内シェア

No.1※を獲得、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞し、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。

※2023年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ

meviy Webサイト ：https://meviy.misumi-ec.com/

お客さまの声 ：https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/category/case/user_case/

■ ミスミのデジタルモデルシフトと、お客さまへの新たな価値提供

ミスミグループは、ものづくりにかかわるすべての方々のために、デジタル技術の力で産業のあり方そのものを変革してきました。2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品の選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築。そして、3DデータをアップロードするだけでAIが瞬時に見積もりを出す「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを生み出してきました。これらは、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらし、お客さまの貴重な「時」を創出してきました。

私たちは、この「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、設計・調達プロセスのDX化を推進しています。現場の生産性を飛躍的に高めるだけでなく、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

オートメーションの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。

【報道に関するお問い合わせ】

株式会社ミスミグループ本社 コーポレート・リレーション室 松原・小庭

e-mail: pr@misumi.co.jp Tel: 03-6777-7502