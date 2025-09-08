スマホで大雨・台風時の防災訓練！「動画で雨トレ」第3弾リリース

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（所在地：千代田区麹町2丁目12-1 VORT半蔵門7F、会頭：外口 真大、以下「日本JC」）は、香川大学創造工学部⽵之内研究室（准教授：竹之内健介）との共同で、動画を見ながら大雨時の事業所や家庭での行動や対応をシミュレーションできる防災訓練ツール「動画で雨トレ」の第3弾をリリースいたしました。

「動画で雨トレ」とは

「動画で雨トレ（Video Ametore）」とは、気象防災の研究者・気象予報士でもある香川大学准教授の竹之内健介氏が開発した防災訓練ツールです。大雨による災害・未災のシナリオ動画を見ながら、時間の経過とともに変化する状況に応じて自分の行動を選択し、大雨災害時のシミュレーションをするができます。近年、激甚化する大雨・豪雨災害から人々の命と暮らしを守るために、日本JCレジリエンス強化委員会が取り組む事業のひとつとして、竹之内氏と共同で全国展開をすることになりました。

過去の災害結果と最新の研究成果に基づいてつくられた「動画で雨トレ」では、実際の災害時同様“後戻りはできない”臨場感で、大雨災害を身近なスマホで疑似体験することができます。この度リリースした第3弾は「猛烈な台風が接近中!!」をテーマに、台風の事例でシミュレーションを行います。

■「動画で雨トレ」シミュレーション体験はこちら

https://bosaiswitch.net/disaster_education/ametore_cross/room.php?room_id=JC2025fcp01

「動画で雨トレ」画面イメージ

利用者は、「事業者向け（外の現場が多い方、ITなど情報系、接客などの対応が多い方、それ以外のさまざまな業種の方）」「ご家庭向け」から設定を選び、シナリオ動画を見ながら、「土嚢・養生などの浸水対策」「業務で扱う物の移動保護」「HPやSNSなどによる広報」「従業員の避難対応」「営業や業務の中止」などの項目から、随時、自分の行動を選択していきます。（選択肢は、はじめに選んだ設定に応じて異なります。）

シミュレーション体験後、一連の選択結果は他の参加者と比較もできるので、自分の選択は適切だったのかを振り返り、事業所や家庭において“発災前の行動の基準等を定める”ことにも役立ちます。災害には備えが大切です。発災の前後で、どんな準備をする必要があるのか、いつ避難をするのか等、事業所や家庭での事前のシミュレーションにぜひご活用ください。

なお「動画で雨トレ」では、「台風の事例」のほか、「ゲリラ豪雨の事例」「梅雨前線の事例」でのシミュレーションも体験できます。

「レジリエンス強化委員会」活動概要

日本JC 2025年度 レジリエンス強化委員会では、災害大国日本においてどこで災害が起きたとしても迅速に支援体制を整えることができるよう、全国の防災担当者や社会福祉協議会と平時から災害ネットワークを構築しています。また、災害時に率先して行動できるリーダーを育成する事業を展開し、被災現場での支援を円滑に行える体制整備にも取り組んでいます。さらに2025年度は、BCP（Business Continuity Plan）の家庭版であるFCP※（Family Continuity Plan）の推進にも力を入れており、企業も家庭も、安全で安心な社会の実現を目指しています。

※FCP（Family Continuity Plan）とは、家族が災害発生時に迅速かつ適切に行動できるよう、事前に役割や避難基準を話し合い、共有しておく「家庭内防災計画」のことです。

当員会の活動やFCPについての取り組みは、以下ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。

https://www.jaycee.or.jp/committee-commission/jp304