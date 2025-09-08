―¤«¤é¤À¤òÁÛ¤¤¡£½©¤Î¤´Ë«Èþ¥Á¥±¥Ã¥È―À°ÂÎ¥µ¥í¥ó¡Ö¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¡¡À°ÂÎ¡ß¹üÈ×¥µ¥í¥ó¡Ö¥«¡¦¥é¡¦¥À ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¡Ê°Ê²¼ ¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ·ò²ð¡¢°Ê²¼ ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡Ê9·î8Æü(·î)～10·î31Æü(¶â)¡Ë¤Ç¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÂÐ¾ÝÅ¹¤Ë¤Æ»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥À¥Þ¥ë¥·¥§ ½©¤Î¤´Ë«Èþ¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡º£²óÈÎÇä¤¹¤ë»Ü½Ñ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥áー¥ë¤äLINE¤ÇÂ£¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)¤Ç¡¢¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤òÏ«¤ë»þ´Ö¤òÂ£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë½¼¼Â¤Î£´0Ê¬¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡¢À°ÂÎ¡ß¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ9Å¹ÊÞ¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)¤âÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¡¢Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¥«¥é¥À¥±¥¢¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤«¤é¤ÀÁÛ¤¤¡£½©¤Î¤´Ë«Èþ¥Á¥±¥Ã¥È¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)ÈÎÇä³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î8Æü(·î)～10·î31Æü(¶â)
ÈÎÇäÀè¡§¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥é¥À¥Þ¥ë¥·¥§¡×
https://shopping.karada39.com/collections/eticket
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)¤Î¼ïÎà
½é²ó À°ÂÎ¡¦¹üÈ×Ä´À°¥³ー¥¹40Ê¬[¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)]
½é²ó¤ª¤¿¤á¤· À°ÂÎ¡¦¹üÈ×Ä´À°40Ê¬¥³ー¥¹
[¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)] 2,980±ß(ÀÇ¹þ)
¹üÈ×Ä´À°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤ò¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ°ÂÎ¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ·ô¤Ï¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤ò½é¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤Î¤Ê¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë½é²ó1²ó¸Â¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://shopping.karada39.com/products/etk0021
¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥³ー¥¹60Ê¬[¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)]
¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥³ー¥¹ 60Ê¬
[¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)] 7,260±ß(ÀÇ¹þ)
¶ÚÆù¤òÃúÇ«¤Ë¤â¤ß¤Û¤°¤·¡¢¶ÚÆù¡¢¶ÚËì¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó À°ÂÎ¡ß¹üÈ×¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥³ー¥¹60Ê¬[¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)]
½é²ó À°ÂÎ¡ß¹üÈ×¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á60Ê¬¥³ー¥¹
[¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)]3,300±ß(ÀÇ¹þ)
À°ÂÎ¤Ç¹üÈ×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ü³Ê¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤Î¿¼ÁØÉô¤Þ¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¡£¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨À°ÂÎ¡ß¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×³ÆÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ£±Å¹ÊÞ¡¢¿ÀÆàÀî¸©4Å¹ÊÞ¡¢ÆÊÌÚ¸©£²Å¹ÊÞ¡¢ÀéÍÕ¸©1Å¹ÊÞ¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô1Å¹ÊÞ¡¢°Ê¾å9Å¹ÊÞ¡Ë¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜ·ô¤Ï¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò½é¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤Î¤Ê¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë½é²ó1²ó¸Â¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤ À°ÂÎ¡ß¹üÈ×¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥³ー¥¹60Ê¬[¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)]
Áª¤Ù¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤ À°ÂÎ¡ß¹üÈ×¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á60Ê¬¥³ー¥¹
[¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)]8,400±ß(ÀÇ¹þ)
¹üÈ×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ü³Ê¤È¶ÚÆù¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë¡ÖÀ°ÂÎ¡ß¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥³ー¥¹¡×¤Ë¡¢3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À°ÂÎ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ëº¬ËÜ¥±¥¢¤È¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¤Ë¤è¤ëÉô°Ì½¸Ãæ¥±¥¢¤¬¤É¤Á¤é¤â³ð¤¦¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¤Ï¡ÖÆ¬ÉôÄ´À°¡×¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö¥ê¥ó¥Ñ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨À°ÂÎ¡ß¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×³ÆÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ£±Å¹ÊÞ¡¢¿ÀÆàÀî¸©4Å¹ÊÞ¡¢ÆÊÌÚ¸©£²Å¹ÊÞ¡¢ÀéÍÕ¸©1Å¹ÊÞ¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô1Å¹ÊÞ¡¢°Ê¾å9Å¹ÊÞ¡Ë¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»ÈÍÑ¾å¤Î¤´Ãí°Õ¡Û
¡ö¤´Í½Ìó»þ¡¢¤´ÍèÅ¹»þ¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÍøÍÑ¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(eGIFT)¤È¸½¶â¤Î¤ª°ú¤ÂØ¤¨¤Ê¤é¤Ó¤ËÄà¤êÁ¬¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡öÍ¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡öÊÖ¶â¤ª¤è¤ÓºÆÈ¯¹Ô¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÀÚ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡öËÜ·ô¤ÎÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¡¦ÇËÂ»¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ï¤½¤Î°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ö±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤ò¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤â´Þ¤à¡Ë¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡ö¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¾õÂÖ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°õºþ¤·¤Æ¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ï¥µ¥Ýー¥È³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½é²ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¦¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ê»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¥µ¥í¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤Ï²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤´ÍøÍÑÍúÎò¤¬¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢º¹³ÛÊ¬¤òÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥é¥À¥Þ¥ë¥·¥§¡×
¥«¥é¥À¥Þ¥ë¥·¥§
ÌÀÆü¤ÎKA¡¦RA¡¦DA¤òÁÏ¤ë¡¡¥×¥í¥±¥¢¡ß¥»¥ë¥Õ¥±¥¢
¥µ¥í¥ó¤ÇÀ°¤¨¤¿¥«¥é¥À¤ò1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Æü¡¹À¸¤¸¤ëÇº¤ß¤Ï¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈè¤ì¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¥«¥é¥À¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎÊý¡¹¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://shopping.karada39.com/¡¡¡¡
¢¡¡Ö¥«¡¦¥é¡¦¥À ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤Ï
¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¡Ö¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Ï¡¢º¬ËÜ¥±¥¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥«¥é¥À¤È·ò¹¯¤Î¥Èー¥¿¥ë¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×À°ÂÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ü½ÑË¡¤òÍÑ¤¤¡¢¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¡¦Â¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤ªÇº¤ßÊÌ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥«¥é¥À¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×À°ÂÎÍýÏÀ¤È¤Ï¼ó¤ÎÂè°ìðôÄÇ¡ÊA:¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¤È¹üÈ×¡ÊP:¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÆÈ¼«¤ÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ü½ÑË¡¤Ç¤¹¡£¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤Ê¤É¥«¥é¥À¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥±¥¢¤·¡¢·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤Ê¥«¥é¥À¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×À°ÂÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯»Ü½Ñ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¡×¤È¤Ï
¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×
´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¿ÍºâÎÏ¡×¤Ç·ò¹¯¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÍ½ËÉ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±²þ³×¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¤¤«¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤È¤³¤È¤óÂÅ¶¨Ìµ¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍÂè°ì¼çµÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ»½Ñ¤È¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿¿Íºâ¤ò°éÀ®¤·¡¢¥µ¥í¥ó»ö¶È¡¢¶µ°é»ö¶È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÍ½ËÉ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡101-0041¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®1-9 5F
Ìò°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ ·ò²ð
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡5000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¦À°ÂÎ¥µ¥í¥ó±¿±Ä¡¦·ò¹¯´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡¡1,454Ì¾¡Ê2025/4/1»þÅÀ¡Ë ¢¨¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ò½ü¤¯
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ô¥¡¢FJG International Holdings Limited¡¢³ô¼°²ñ¼Ò FJGI¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¢卡Íé达(¿¼圳)·ò¹¯´ÉÍýÍ¸Â¸ø»Ê
¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://karada39.com/
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¥«¥é¥À¥Þ¥ë¥·¥§¡¡https://shopping.karada39.com/¡¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://factoryjapan.jp/
¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://karadamag.com/¡¡