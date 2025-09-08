ネクステージ×ALC、初の共同展示会『ALC MOTORS GROUP with ボルボ・カー 平塚』を開催！～人気輸入車ブランドが湘南平塚に集結～

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージ（代表取締役会長兼社長：広田靖治、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」) のグループ会社である株式会社エー・エル・シー（代表取締役社長：森田 邦裕、本社：静岡県沼津市、以下「ALC」）は、2025年9月13日（土）・14日（日）の2日間、THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA（神奈川県平塚市）にて『ALC MOTORS GROUP with ボルボ・カー 平塚 輸入車展示会』を開催します。

今回の展示会は、ネクステージとALCが初めて共同で出展するイベントとなり、ALCが取り扱うBMW・PEUGEOT・CITROENの人気車種に加え、ネクステージが運営する正規輸入車ディーラー『ボルボ・カー 平塚』からも2台の車両を展示します。

特に、「NEW PEUGEOT 3008 GT」は、今年７月に８年ぶりとなるフルモデルチェンジを果たしたばかりの新型車種で、洗練されたファストバックフォルムと斬新なフロントデザインが特徴です。

【展示予定車両】

VOLVO：EX30、XC60

PEUGEOT：NEW 3008 GT、2008

CITROEN：NEW BERLINGO

BMW：X3 20d xDrive、X1 xDrive18i M sport、M2

【イベント概要】

開催日程：2025年9月13日（土）、14日（日）

開催時間：10:00～18:00

開催場所：THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA 1階 WEST COURT

当日は展示車両の見学はもちろん、気になる車種については会場近隣の店舗にて試乗も可能です。実際に触れて、走りを体感いただける絶好の機会です。

さらに、展示会ではご来場特典として以下をご用意しております。

・アンケート回答者にはイオン商品券500円分をプレゼント

・メーカーのオリジナルグッズをプレゼント

ネクステージとALCは、今後もお客様に輸入車の魅力を広く伝えるとともに、地域に根差した取り組みを展開してまいります。

■お客様用お問い合わせ先

・PEUGEOT厚木 TEL：046-226-6822

・A.l.c. BMW 平塚 TEL：0463-22-1911

・ボルボ・カー 平塚 TEL：0463-74-4886

●株式会社エー・エル・シー（ALC MOTORS GROUP）

ALCは、海外13ブランド（LAND ROVER、JAGUAR、MINI、Alfa Romeo、FIAT、ABARTH、JEEP、PEUGEOT、CITROEN、DS、Ferrari、BMW、HARLEY-DAVIDSON）の輸入車・輸入二輪車の販売、整備、点検、車検、鈑金・塗装、保険業務、ボディリペアなどのサービスを提供しています。静岡県を中心に、神奈川県・東京都を含む計25拠点において、『You are my special』の理念のもと、価値の高い“特別な体験”をお届けしています。

●株式会社ネクステージ

ネクステージは、主な事業として新車・中古車の販売事業、整備事業、保険代理店事業、自動車買取事業、カーコーティング事業を行っています。自動車に関わる全てのサービスを提供し、地域に密着した「みんなに愛されるクルマ屋さん」となるべく、お客様の安心・安全なカーライフに寄り添っていきます。そして、“カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに”することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指しています。