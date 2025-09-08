¡ÖÀ¸È¬¥Ã¶¶ºî¤êÂÎ¸³¡×¤«¤é¡ÖÎë¼¯¼ÒÄ¹¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡×¤Þ¤Ç¡£µþÅÔ»Ô¤È¤ÎÀ®´ð¤Î¼Â¾Ú¸¦µæ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÌó150¶µ¼¼¤Î³Ø½¬½Î¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Áí¹ç¶µ°éµ¡´Ø¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÀ®´ð¡ÊµþÅÔ»Ô/ÂåÉ½·óCEO¡§º´¡¹ÌÚÍºµª¡Ë¤¬¡¢µþÅÔ»Ô¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµï¾ì½ê¡×¡Ê¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Ç³Ø¤Ó¤Î·ÑÂ³¤Èµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¸¦µæ¡Ë¤Ç¡¢9·î17Æü¤ËÀ»¸î±¡È¬¥Ã¶¶ÁíËÜÅ¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÀ¸È¬¥Ã¶¶¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¸È¬¥Ã¶¶¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×¤ËÂ³¤¡¢¼«¤éºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¬¥Ã¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À»¸î±¡È¬¥Ã¶¶ÁíËÜÅ¹¤ÎÎë¼¯¼ÒÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤âÀß¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»×¤¤¤ä¹©É×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼Ò²ñÅª¼«Î©¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµï¾ì½ê¡×¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～15:30
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤³¤É¤âÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¥Ñ¥È¥Ê¡ÊµþÅÔ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ë
¢©604-8184 µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»Ð¾®Ï©ÄÌÅìÆ¶±¡ÅìÆþÆÞ²Ú±¡Á°Ä®706-3
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´¡Ö±¨´Ý¸æÃÓ¡×¡ÊK08/T13¡Ë²¼¼ÖÅÌÊâ3 Ê¬
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
12:45 ~ 13:00¡§¼õÉÕ
13:00 ~ 13:15¡§»Ï¤Þ¤ê¤Î²ñ¡¦À»¸î±¡È¬¥Ã¶¶ÍÍ¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ
13:15 ~ 13:45¡§¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¡Ê»öÁ°³Ø½¬¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¾¦ÉÊ´ë²è¡Ë
13:50 ~ 15:00¡§À¸È¬¥Ã¶¶ºî¤ê¤òÂÎ¸³
¡¡¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Ë½ç¼¡ÂÎ¸³¡Ê½çÈÖ¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¡£±.À»¡ÊÀ¸È¬¥Ã¶¶¡Ëºî¤êÂÎ¸³¡§20Ê¬
¡¡£².¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤òー¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¬¥Ã¶¶ºî¤êÂÎ¸³¡§50Ê¬
15:00 ~ 15:20¡§ ¥°¥ëー¥×¤ÇÎë¼¯¼ÒÄ¹¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê³Æ¥°¥ëー¥×¤è¤ê¹ç·×6Ì¾¡Ë
15:20 ~ 15:30¡§Îë¼¯¼ÒÄ¹¤«¤é¤ÎÁí³ç¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦ÊÒ¤Å¤±¡¦½ª¤ï¤ê¤Î²ñ
¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¾ÜºÙ
ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¹áÏ·ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¾¾±ÉÆ²ÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¹á¤êÂÞ¤Å¤¯¤ê¡×ÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤¬µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤È»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¸²½ÂÎ¸³¤Î¿¼²½¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢À»¸î±¡È¬¥Ã¶¶ÁíËÜÅ¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÀ¸È¬¥Ã¶¶¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×¤ò´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼«¤éºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¬¥Ã¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À»¸î±¡È¬¥Ã¶¶ÁíËÜÅ¹¤ÎÎë¼¯²ÄÆà»Ò¼ÒÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À»¸î±¡È¬¥Ã¶¶ÁíËÜÅ¹¤ÎÎë¼¯²ÄÆà»Ò¼ÒÄ¹
¡Ú¼Â¾Ú¸¦µæ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
À®´ð¤¬µþÅÔ»Ô¤È¿Ê¤á¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¿·¤·¤¤»Ù±çºö¡£
À®´ð¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ÎÅÎ¡×¤ËÄÌµé¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»î¹Ô¼Â»Ü¤ò¹Ô¤¤¡¢³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸¡Æ¤¤äÄÌ¿®´Ä¶¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¾å¤Î²ÝÂêÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹Ô¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ7Ç¯1·î¤«¤é¡¢ÂÐ¾Ý¤òµþÅÔ»ÔÎ©¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¾®³Ø4Ç¯À¸～Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤¦¤ÁÄ¹´ü·çÀÊ·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¼Â¾Ú¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ú¤Â³¤¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ËÀß¤±¤¿²¾ÁÛ¶µ¼¼¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¼ø¶È¤äÈ¯Ìä¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®´ð¤ÎËÉÙ¤Ê¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Î¹â¤¤Íý²Ê¶µ°é¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¡¦ËÉºÒ¶µ°éÅù¶µ²Ê²£ÃÇÅª¤Ê³Ø½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Ìó70Ì¾¤¬¤³¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ç³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÀ®´ð ÂåÉ½·óCEO º´¡¹ÌÚÍºµª¤è¤ê¡Û
µþÅÔ»ÔÆâ¤Ç¤âÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¡¢Æ±»þ¤Ë¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Î©¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµï¾ì½ê¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬°ÕÍß¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë³Ø½¬¥Æー¥Þ¤ÎÀßÄê¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤¢¤ê¡¢À®´ð¤¬ÁÏÎ©°ÊÍèºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤Î¼Ò²ñÅª¼«Î©¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç»Üºö¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤â²è´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À»¸î±¡È¬¥Ã¶¶ÁíËÜÅ¹Îë¼¯¼ÒÄ¹¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÀ®´ð¡Û
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤Ê¶µ°é¤È´Ä¶¤ò¾ï¤ËºÇÅ¬²½¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°é±à¤äÍÄ»ù¶µ°é¡¢½¸ÃÄ½Î¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢±Ñ¸ì³ØÆ¸¡¢¤Þ¤¿ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ä¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¶áµ¦¤òÃæ¿´¤ËÌó150 ¤Î¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¼«Î©¤Ë»ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¦¤ë¶µ°é¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¡Ö¿Í¤Å¤¯¤ê¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½·óCEO¡§º´¡¹ÌÚÍºµª
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è±¨´ÝÄÌÆó¾ò¾å¥ë¼¬³¨²°Ä®265-2¡¡SCG ¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ37 Ç¯¡Ê1962 Ç¯¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§2,000 Ì¾¡Ê2024 Ç¯7 ·î»þÅÀ¡Ë
Web ¥µ¥¤¥È¡§http://www.seiki.co.jp/
ÂåÉ½·óCEO¡¡º´¡¹ÌÚÍºµª¡¡Î¬Îò
1990Ç¯µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£35ºÐ¡£
2014Ç¯¤ËÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤Î´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥í¥¸¤ò·ÐÍ³¤·¡¢2018Ç¯3·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÀ®´ðÆþ¼Ò¡£2023Ç¯3·î¡¢CEO¤Ë½¢Ç¤¡£