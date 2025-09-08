サーティワン初登場！個性あふれる6にんの男のコたちが大集合！はぴだんぶい　パレット6

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長 兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2025年9月12日（金）から「はぴだんぶい パレット６」を発売します。

今年結成5周年を迎えるサンリオの6人組の男の子キャラクターユニット『はぴだんぶい』がサーティワンに初登場！「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味を込めて結成された彼らが、カッコよくダンスをしているようなイメージのアイスクリームケーキが登場します。チョコレートプレートはカラフルで動きが出るようなキャラクターたちのデザイン！ダンスしたときのポップな印象がでるように大小さまざまなサイズのホイップクリームを絞りました♪フレーバーは各キャラクターのイメージに合った人気フレーバーをラインナップ！かわいいストーリーが込められたオリジナルデザインのフィルムと台紙にも注目！

美味しいアイスクリームケーキを食べて、み～んなでハッピーになりましょう！

バッドばつ丸

ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート（チョコレートスポンジ）

タキシードサム

ラブポーションサーティワン（チョコレートスポンジ）

ポチャッコ

ジャモカアーモンドファッジ＋バニラ（チョコレートスポンジ）

ハンギョドン

ポッピングシャワー（ホワイトスポンジ）

あひるのペックル

ホワイトチョコレート×バニラ（ホワイトスポンジ）

けろけろけろっぴ

ベリーベリーストロベリー＋ピスタチオ＋チョコレートチップ（ホワイトスポンジ）

フィルムと台紙もオリジナルデザイン！

フィルムには、たくさん歩いて、アイスクリームを食べて、楽しく遊んでいるみんなが♪

台紙では、ダンスをしたりたくさん遊んで眠くなっちゃったみんながお昼寝中…♪

＜商品詳細＞

商品名 ：はぴだんぶい パレット６

価格 ：4,000円 ※表記は税込価格です。（税抜価格は異なります）

サイズ ：直径 約16cm×高さ 約5cm

販売期間： 2025年9月12日（金）～数量限定販売

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。

