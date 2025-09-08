韓流トレンド！韓国の若者世代が受ける美容施術とは？ ～輝く外見の秘密を解明！～

BABITALK CO., LTD.

世界的な人気を誇る韓流ブームにより、韓国の若者世代における美容管理の秘訣に対する関心が高まっています。彼らは日常生活においても着実に肌及び外見の管理を並行しており、その中でも回復期間が短く、日常生活への復帰が容易で、施術効果が明確な非手術的施術が特に好まれる傾向にあることが明らかになりました。韓国の若者世代が選ぶ主な施術に加え、韓国の代表的な美容医療プラットフォームが日本市場に進出し、K-Beautyの基盤を拡大している現象が注目を集めています。

韓国の若者世代に人気の施術

実際に多くの人々が訪れることで知られる韓国の皮膚科では、ダウンタイムが少なく、肌悩みを迅速に解決できる施術が注目を集めています。代表的な施術は以下の通りです。



Babitalk韓国アプリにおける、2025年1月～8月のカウンセリング申込数上位3つの施術

- インモード（Forma）: 皮膚の表皮層と真皮層に高周波熱を伝達し、肌の弾力とキメの改善、コラーゲン再生促進を通じてリフティング効果を提供します。施術直後または平均2～4週間以内に効果を確認でき、別途の回復期間なしに日常生活が可能であるため、撮影を控えたアイドルたちも好む施術として知られています。- スキンブースター: リジュランヒーラー、ジュベルックなどが代表的です。肌の弾力増進、毛穴の改善、肌のツヤと水分感の向上、コラーゲン活性化、肌再生などの効果があり、アイドルたちは撮影の7日前に主に施術を受け、自然な水光（ムルグァン）効果と高いメイクの密着力で注目を集めています。- ポテンツァ: 微細な針と高周波エネルギーを同時に伝達し、皮膚の深層まで効果を最大化する方式です。しわ改善、毛穴縮小、ニキビ跡治療、肌弾力改善など、多様な肌の問題に適用され、毛穴やニキビ跡に悩む時、肌の悩みを改善するために継続的に受けている施術です。

整形情報プラットフォーム「Babitalk」、K-Beauty需要に応え日本向けウェブサービスをローンチ

韓国の整形・施術情報プラットフォーム「Babitalk」は、2012年のローンチ以来、医療美容市場における情報非対称性の解消を目標に成長を続けてまいりました。累計900万ダウンロード以上を記録し、20代～40代の女性層の間で必須アプリとして位置づけられている「Babitalk」は、病院のレビュー、施術前後写真、価格情報、医師の詳細プロフィールなど、客観的なデータに基づき信頼性の高い情報を提供しています。

近年、日本の消費者たちの間で韓国の美容施術に対する需要が高まっており、合理的な価格と高い施術クオリティにより、韓国を訪問して施術を受ける事例が増加しています。しかし、病院の選択、価格比較、レビュー確認など、正確な情報へのアクセスが難しく、日本の消費者が不便を強いられる状況がありました。これに対し、「Babitalk」はこのような情報非対称性の問題を解決し、透明性の高い韓国施術情報を提供するために日本向けウェブサービス(https://web.babitalk.com/ja)を公式にリリースし、グローバル展開を本格化しました。

「Babitalk」日本向けウェブサービスの主要機能と期待効果

「Babitalk」の日本向けウェブサービスは、韓国医療へのアクセスに対する日本の現地の方々が抱える障壁（情報、言語、手続き）を解消する実践的なソリューションを提供しています。

- 価格透明性および施術レビューに基づく信頼構築： リフティング、フィラー、ボトックス、レーザー、スキンブースターなど、韓国の人気施術のトレンドに基づき、キャンペーン価格を一覧で比較できます。限定企画展や時期別プロモーションなどにより、日本のユーザー向け特典も継続的に提供される予定です。- キャンペーン提供病院の情報と施術レビューの確認が可能： キャンペーンを提供する病院の情報（位置や診療時間など）を詳細に確認でき、実際の施術レビューおよび写真を提供することで、信頼性の高い情報探索をサポートします。- 予約の利便性： 日本のユーザーが韓国の皮膚科を予約する際の利便性を高めるため、相談申し込み時には当該病院のLINEアカウントに繋がり、簡単に相談予約が可能です。日本語での相談可否も確認できるため、言語の壁なく簡単に予約できます。

「Babitalk」側は、過去13年間、韓国市場で培ったノウハウを基盤として、日本現地の顧客が必要とする韓国美容医療情報および相談・予約サービスを提供することで、日本市場内でのブランド認知度を拡大し、信頼に基づく医療情報検索環境を構築していく計画であることを明らかにしました。

日本ローンチ記念「OLIVE YOUNGギフトカード贈呈」プロモーションを展開

「Babitalk」ウェブサイトを通じて施術病院への相談を申し込み、実際に病院訪問を認証された顧客には、OLIVE YOUNGギフトカード2,000円分がEメールで支給されます。さらに、施術レビューを個人のSNSに掲載し、関連内容を申請フォームに登録した場合、追加で1,000円分が支給され、合計3,000円相当の特典を受けることができます。

今後の計画

「Babitalk」は、韓国での運営ノウハウを基盤として、日本のユーザーニーズに最適化されたサービスを継続的に高度化していく方針です。また、「Babitalk」関係者は、「日本ローンチプロモーションを通じて、韓国の美容施術を検討しているお客様が、より便利で経済的な条件でサービスを利用できることを期待しています」とコメントしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166142/table/7_1_d5fa19b5afc557bd79fb636c6ce663a7.jpg?v=202509081158 ]