花王「クイックル」の新提案　汚れ落ちとやさしさを両立した 『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート　無添加タイプ』 2025年9月13日発売

花王株式会社の「クイックル」は、汚れ落ちとやさしさを両立したフロア用そうじシート『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ』を、2025年9月13日に新発売いたします。本商品は、「クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート」の汚れ落ちの性能はそのままに、小さな子どもやペットがいても使いやすい無添加タイプ（アルコール・合成香料・パラベンフリー*1）のウエットシートです。



*1 該成分を配合している商品と設備を共用しているため、微量の当該成分が検出されることがあります。

■『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ』ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/quickle/lineup/wetsheet/?cid=quickle_prtimes250908(https://www.kao.co.jp/quickle/lineup/wetsheet/)

「クイックル」は、1994年に『クイックルワイパー』を発売して以来、生活者のライフスタイルの変化や多様なニーズに合わせて、手軽で快適なそうじを提案し続けてきました。

近年、フローリングを清潔に保つために、「汚れがしっかり取れること」がフロア用ウエットシートの性能として求められる一方で、全体の約2割にあたる小さな子どもやペットがいるご家庭のうち、約7割が洗浄液の成分に対して不安を感じていることがわかりました（2024年8月 花王調べ 20～69歳女性 N＝3,500）。

そこでこのたび、汚れ落ちの性能とやさしさを両立した『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ』を新たに発売いたします。本商品は、アルコール・合成香料・パラベンフリー*1 で、床の99％除菌*2、99%ウイルス除去*3、24時間抗菌*2 を実現。素肌と同じ弱酸性で手肌にもやさしく、フローリングやプレイマットなど、小さな子どもやペットが触れる場所にも安心して使えます。香りは無香性です。

また、汚れをしっかり絡めとる、クイックル独自の立体構造シートを採用し、髪の毛、ホコリ、ベタつきなどの汚れを一度でしっかり拭きとります。

*2 *3 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

*3 エンベロープタイプのウイルス１種で効果を検証。

今後も「クイックル」は、新しいそうじスタイルの提案を通じて、誰もが生活空間を手軽に整え、自分らしい生活を楽しめる社会の実現をめざしてまいります。

■商品情報

◇商品名／内容量

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1729_1_5cdc29fbb2701e20d36a2917eb6988d0.jpg?v=202509081158 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

◇発売日

2025年9月13日

◇商品特長

汚れ落ちとやさしさを両立した無添加タイプのウエットシート

アルコール・合成香料・パラベンフリー*1

- 髪の毛、ホコリ、ベタつきまで掃除機かけずに一度でサッパリ！- 洗浄液を含んだ立体構造のシートにより、髪の毛・ホコリ・花粉・ハウスダスト・食べこぼし・泥汚れまで一度に拭きとれる- 洗浄液は、小さな子どもやペットがいても使いやすい、アルコール・合成香料・パラベンフリー*1の無添加タイプ- 無香性- 素肌とおなじ弱酸性で手肌にやさしい- 手でもお使いいただけます- プレイマットにもご使用いただけます- 99％除菌*2・99％ウイルス除去*3・24時間抗菌*2

