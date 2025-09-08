花王「クイックル」の新提案 汚れ落ちとやさしさを両立した 『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ』 2025年9月13日発売
花王株式会社の「クイックル」は、汚れ落ちとやさしさを両立したフロア用そうじシート『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ』を、2025年9月13日に新発売いたします。本商品は、「クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート」の汚れ落ちの性能はそのままに、小さな子どもやペットがいても使いやすい無添加タイプ（アルコール・合成香料・パラベンフリー*1）のウエットシートです。
*1 該成分を配合している商品と設備を共用しているため、微量の当該成分が検出されることがあります。
「クイックル」は、1994年に『クイックルワイパー』を発売して以来、生活者のライフスタイルの変化や多様なニーズに合わせて、手軽で快適なそうじを提案し続けてきました。
近年、フローリングを清潔に保つために、「汚れがしっかり取れること」がフロア用ウエットシートの性能として求められる一方で、全体の約2割にあたる小さな子どもやペットがいるご家庭のうち、約7割が洗浄液の成分に対して不安を感じていることがわかりました（2024年8月 花王調べ 20～69歳女性 N＝3,500）。
そこでこのたび、汚れ落ちの性能とやさしさを両立した『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ』を新たに発売いたします。本商品は、アルコール・合成香料・パラベンフリー*1 で、床の99％除菌*2、99%ウイルス除去*3、24時間抗菌*2 を実現。素肌と同じ弱酸性で手肌にもやさしく、フローリングやプレイマットなど、小さな子どもやペットが触れる場所にも安心して使えます。香りは無香性です。
また、汚れをしっかり絡めとる、クイックル独自の立体構造シートを採用し、髪の毛、ホコリ、ベタつきなどの汚れを一度でしっかり拭きとります。
*1 当該成分を配合している商品と設備を共用しているため、微量の当該成分が検出されることがあります。
*2 *3 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
*3 エンベロープタイプのウイルス１種で効果を検証。
今後も「クイックル」は、新しいそうじスタイルの提案を通じて、誰もが生活空間を手軽に整え、自分らしい生活を楽しめる社会の実現をめざしてまいります。
■商品情報
◇商品名／内容量
※メーカー希望小売価格は設定いたしません
◇発売日
2025年9月13日
◇商品特長
汚れ落ちとやさしさを両立した無添加タイプのウエットシート
アルコール・合成香料・パラベンフリー*1
- 髪の毛、ホコリ、ベタつきまで掃除機かけずに一度でサッパリ！
- 洗浄液を含んだ立体構造のシートにより、髪の毛・ホコリ・花粉・ハウスダスト・食べこぼし・泥汚れまで一度に拭きとれる
- 洗浄液は、小さな子どもやペットがいても使いやすい、アルコール・合成香料・パラベンフリー*1の無添加タイプ
- 無香性
- 素肌とおなじ弱酸性で手肌にやさしい
- 手でもお使いいただけます
- プレイマットにもご使用いただけます
- 99％除菌*2・99％ウイルス除去*3・24時間抗菌*2
*1 当該成分を配合している商品と設備を共用しているため、微量の当該成分が検出されることがあります。*2 *3 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
*3 エンベロープタイプのウイルス１種で効果を検証。
*3 エンベロープタイプのウイルス１種で効果を検証。