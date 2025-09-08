ピエール アルディがニュウマン高輪にてポップアップストアを開催
株式会社ステディスタディ
PIERRE HARDY（ピエール アルディ）は、ルミネ史上最大規模となる「ニュウマン高輪」にて、2025年9月12日（金）から10月15日（水）までの開業期間に、South3F「＋Lab 1」にてポップアップストアを開催いたします。
本ポップアップストアでは、2025年秋冬コレクションで登場した日本限定モデルである、「SILVER COLLECTION」から、ブランドを象徴するALPHAバッグをはじめとした最新アイテムがラインナップいたします。
また、デザイナー ピエール・アルディ自身が手がけた内装は、洗練されたアーティスティックな雰囲気の空間となり、ブランドの世界観を体感いただけます。
ポップアップストア詳細
期間：9月12日(金)～10月15日(水)
開催場所：NEWoMan TAKANAWA(https://maps.app.goo.gl/4VqRS3uFViVguWzg9) South3F "＋Lab 1"
営業時間 ：11:00～20:00
※営業時間は売り場により異なる可能性がございます。
日本限定モデル「SILVER COLLECTION」
価格：\72,600（税込）
カラー：SILVER
素材：ヤギ革
サイズ：縦15.5cm×横19cm
品番：ABW01
価格：\178,200（税込）
カラー：SILVER
素材：ヤギ革
サイズ：縦14cm×横24cm×マチ7cm
品番：RV02Z
イベントを記念して、ご購入のお客様へ
先着でノベルティのトートバッグを
プレゼントいたします。
※なくなり次第終了