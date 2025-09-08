ピエール アルディがニュウマン高輪にてポップアップストアを開催

株式会社ステディスタディ

PIERRE HARDY（ピエール アルディ）は、ルミネ史上最大規模となる「ニュウマン高輪」にて、2025年9月12日（金）から10月15日（水）までの開業期間に、South3F「＋Lab 1」にてポップアップストアを開催いたします。

本ポップアップストアでは、2025年秋冬コレクションで登場した日本限定モデルである、「SILVER COLLECTION」から、ブランドを象徴するALPHAバッグをはじめとした最新アイテムがラインナップいたします。

また、デザイナー ピエール・アルディ自身が手がけた内装は、洗練されたアーティスティックな雰囲気の空間となり、ブランドの世界観を体感いただけます。

ポップアップストア詳細

期間：9月12日(金)～10月15日(水)

開催場所：NEWoMan TAKANAWA(https://maps.app.goo.gl/4VqRS3uFViVguWzg9) South3F "＋Lab 1"

営業時間 ：11:00～20:00

※営業時間は売り場により異なる可能性がございます。

日本限定モデル「SILVER COLLECTION」

フラット型“アルファポーチ”はスマホとカードケースが入る容量で、いろいろなシーンで活躍します。 ミニマルなフォルムに宿る繊細な光沢は、日常に特別感を添え、スタイルに洗練されたスパイスを加えてくれます。ショルダーストラップが付属しています。ALPHA POUCH

価格：\72,600（税込）

カラー：SILVER

素材：ヤギ革

サイズ：縦15.5cm×横19cm

品番：ABW01

“アルファパッド”は、丸みのあるフォルムが女性らしさを演出します。長財布が収納できる容量と、軽量な仕上がりで使いやすさ抜群で、ミニマルなフォルムに宿る繊細な光沢は、日常に特別感を添えます。内側のオープンポケットと、スナー付きポケット、背面パッチポケット、シルバーチェーンストラップが付属しています。ALPHA PAD

価格：\178,200（税込）

カラー：SILVER

素材：ヤギ革

サイズ：縦14cm×横24cm×マチ7cm

品番：RV02Z

ノベルティ

イベントを記念して、ご購入のお客様へ

先着でノベルティのトートバッグを

プレゼントいたします。

※なくなり次第終了