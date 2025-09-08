阪神タイガース 2025年度 JERA セントラル・リーグ優勝記念！2025リーグ優勝記念モデルTシャツの予約開始

ファイテン株式会社

ボディケアカンパニーのファイテン株式会社（所在地：京都市中京区、代表取締役：平田好宏、以下ファイテン）は、2025年度 JERA セントラ ル・リーグ優勝記念として、2025リーグ優勝記念モデルTシャツをファイテン公式通販サイトにて予約販売いたします。 2025年優勝ロゴとファイテンの契約アスリートである佐藤輝明選手を前面にプリントした特別デザイン仕様。数量限定販売のためなくなり次第、終了いたします。今ここでしか手に入らない特別デザインTシャツを身に着けて、共に応援しましょう！

▼RAKUシャツ 半袖 阪神タイガース 2025リーグ優勝記念モデル 予約販売ページ

https://www.phiten-store.com/item/3126JG704004.html

▼商品情報

阪神タイガース2025 優勝記念RAKUシャツ

価格／8,800円(税込)

サイズ／M・L・O・XO

※タイトなサイズ感のため、ゆったりと着用されたい方は１サイズ大きめがおすすめです。

技術／メタックス

ファイテン株式会社

1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、あらゆる人の健康をサポートしてきました。オンリーワンの技術開発に力を注ぎ、金属をナノレベルで水中に分散させる「アクアチタン技術」を活かし様々なストレスケア・ボディケア商品を世に送り出しています。世界各国で100余りの特許を取得し、一般の方からトップアスリートまで大きな信頼を集め、その商品力は世界でも高い評価を受けています。

会社概要

本社：〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地

代表者：代表取締役 平田好宏

設立：1983年10月4日

資本金：3,000万円

企業サイトURL：https://www.phiten.com/

事業内容：化粧品・医薬部外品・医療機器の製造・販売、スポーツ関連商品・健康食品・健康グッズ等の製造・販売、不動産事業