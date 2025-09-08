【ブルガリ】山下智久がブルガリ時計工房を初訪問する動画を公開

ブルガリ・ジャパン合同会社

俳優・アーティスト、そしてブルガリのアンバサダーである山下智久が、スイス、ル・サンティエに位置する「ブルガリ ウォッチ オート オルロジュリーオルロジュリー工房/Bvlgari Manufacture De Haute Horlogerie」を訪れた動画が、ブルガリの各種ソーシャルメディア チャンネルで公開されました。

ブルガリの時計部門はスイス・ヌーシャテルの本社に加え、セーニュレジエにダイアルとケースの工房、そしてル・サンティエにムーブメントの工房の3拠点を構えています。今回山下智久は新作「オクト フィニッシモ スケルトン エイトデイズ」を纏い、ル・サンティエのムーブメント工房「ブルガリ ウォッチ オート オルロジュリー工房」を訪問しました。熟練した匠の技を持つ時計技師たちより「オクト フィニッシモ マーブル トゥールビヨン」をはじめとする数々のマスターピースのプレゼンテーションを受け、歴史あるスイスのウォッチメイキングの世界に息づくサヴォアフェールを礎に、未来へと繋がるブルガリのウォッチ メイキングのヴィジョンを肌で感じる様子が動画に収められています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=41_YY7sUV3U ]

【着用商品 概要】

「オクト フィニッシモ スケルトン エイトデイズ」

品番：104121 価格：3,938,000円税込 ケース：径40mm、5.95mm厚、超薄型DLC加工チタン製ケース、シースルーケースバック、30m防水 ダイアル：パワーリザーブインジケーターおよびスモールセコンドカウンターとBVLGARI eight daysロゴを配したスケルトンダイアル、ピンクゴールドプレート針およびインデックス ストラップ：ブラックラバー製ストラップ、DLC加工チタン製ピンバックル ムーブメント：BVL199SK、超薄型自社製手巻きムーブメント、2.5mm厚、ブラックPVDスケルトンブリッジ、時/分/秒表示、パワーリザーブインジケーター、192時間（8日間）パワーリザーブ、21,600振動

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/