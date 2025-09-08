KAIA、Taiwan Mobileと提携し、台湾のWeb3エコシステム拡大へ

KAIA LABS LIMITED

KAIA DLT Foundation（以下、KAIA）は、台湾を代表する通信事業者であるTaiwan Mobileと、台湾のWeb3市場を共同で開拓するための覚書（MOU）を締結しました。

両社は、Taiwan Mobileのブランド力とKAIAのWeb3エコシステムおよび技術を活用し、台湾国内のユーザー基盤を拡大するとともに、Web3ハイブリッド金融ソリューションの模索に協力します。さらに、次世代DAppプロジェクトを育成するため、台湾地域の規制に準拠したDeFiインフラの構築にも力を注ぐ予定です。

両社は今回のMOUを通じ、4つの重点分野で協力します。まず、多様で活発な開発者・ユーザー環境を構築し、開発者が革新的なDAppをリリースできるよう奨励することで、台湾のWeb3コミュニティを育成します。また、ステーブルコインDEXや収益創出プロトコルなど、次世代DAppのための現地Web3インフラを強化していきます。

さらに、両社は法定通貨とデジタル資産間の相互運用性を加速させ、規制に準拠したハイブリッド入出金ソリューションを模索し、一般消費者の参入障壁を引き下げていく予定です。最後に、規制要件を満たし、セキュリティと信頼性を強化した優れたDeFiプロトコルを通じて、同地域における強固なエコシステムを構築します。

Taiwan Mobileの現地ユーザーベースとブランド影響力、そしてKAIAの専門性とグローバルエコシステムが融合することで、両社はWeb3事業拡大において競争優位性を確保できると期待しています。これにより、通信業界とWeb3業界の協力の新たな基準点を示し、台湾地域において開かれた、安全で包摂的なWeb3エコシステムを創出していきます。

なお、Taiwan Mobileの子会社であるFusheng Digitalは、台湾初の機関投資家向け中央集権型取引所（CEX）である「TWEX」を最近ローンチしました。今年5月のローンチ以来、TWEXはシンプルかつ安全で、規制遵守を重視したデジタル資産へのアクセスを提供し、急速に成長を続けています。

Taiwan Mobile副総経理 兼 Fusheng Digital総責任者 Luke Hanのコメント

「今回のパートナーシップは、台湾においてWeb3の潜在力を最大限に活用することに焦点を当てています。KAIAのWeb3技術とTaiwan Mobileの広範な市場プレゼンスを活かし、参入障壁を引き下げ、インフラを拡充し、数百万人規模のユーザーにWeb3の魅力的なユースケースを提供できると期待しています。両社は、規制遵守とユーザーセキュリティの強化、そして参入障壁の大幅な低減という使命を共有しており、今後はそれぞれの強みを融合し、Web3の新たな基準を提示していきたいと考えています。」

KAIA DLT Foundation 議長 ソ・サンミンのコメント

「台湾はAPAC地域の中でも最も有望な市場の一つであり、Taiwan Mobileと共に堅牢なWeb3インフラの構築に取り組めることを嬉しく思います。Taiwan MobileおよびTWEXの強みを活用し、規制に準拠したWeb3オン／オフランプソリューションを強化するとともに、KAIA資産やDAppサービスの導入を加速していきます。併せて、より安定的で便利なWeb3ユーザー体験を提供してまいります。」

Taiwan Mobile（タイワンモバイル）の紹介

Taiwan Mobileは、台湾を代表する通信会社であり、モバイル、ブロードバンド、デジタルサービス全般にわたり1,000万人の顧客にサービスを提供しています。全国的なブランド影響力と信頼性の高いインフラを基盤に、フィンテックやブロックチェーン分野におけるイノベーションを牽引しています。通信およびテクノロジーの専門性とブロックチェーンの革新を融合させ、台湾における次世代のデジタル接続およびWeb3.0サービスをリードしています。

公式ウェブサイト: https://english.taiwanmobile.com/

KAIA（カイア）ブロックチェーンの紹介

KAIAは、Web3の価値、技術、プロジェクトを解釈・革新することで、世界中のユーザーにより便利なブロックチェーンサービスを提供することを目的とした高性能パブリックブロックチェーンです。KAIAは2024年、韓国の大手IT企業であるKakaoとLINEが開発したKlaytnおよびFinschiaブロックチェーンのガバナンスメンバーの統合合意に基づき設立されました。これにより、2億5,000万人以上の潜在的ユーザーを擁するアジア最大級のWeb3エコシステムを構築しています。KAIAブロックチェーンを活用するすべてのユーザーは、Web2メッセンジャーサービスに匹敵するスピードでWeb3サービスを利用でき、相互接続、創造、協力活動を強化し、誰もがエコシステムの貢献者となることができます。