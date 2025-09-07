AGIRobots株式会社がROSCon JP 2025にブロンズスポンサーとして協賛しセミヒューマノイドを出展

AGIRobots株式会社

AGIRobots株式会社（以下、AGIRobots）は、2025年9月8日（月）～9日（火）にポートメッセなごやで開催される「ROSCon JP 2025」において、ブロンズスポンサーとして協賛するとともに、9月9日（火）のカンファレンス当日にブース出展いたします。AGIRobotsは、ヒューマノイドロボットおよび汎用人工知能（AGI）を用いて、人々の生活を豊かにすることを目標に研究開発・社会実装に取り組んでいます。なお、ROSCon JP 2025は前日にワークショップ、当日にカンファレンスを実施する二日構成のイベントです。

出展概要

今後の展望

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152095/table/2_1_fc7b5b3b8a63026ca2fb983158e45079.jpg?v=202509081128 ]弊社開発のセミヒューマノイド試作機（※ハンドのみオープンソースのAmazingHandを使用）

現在のセミヒューマノイドロボットの試作機を順次ブラッシュアップし、セミヒューマノイドの製品化を目指します。加えて、二足歩行（完全ヒューマノイド）の試作機構築、および模倣学習・強化学習技術を活用したPoCを産学連携・パートナー企業との協業を通じて推進していきます。

イベント概要

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152095/table/2_2_aeaa27ae8421a20daf7813c8683879ff.jpg?v=202509081128 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/152095/table/2_3_94f4c2af8eda6840eb5a373771a97a3d.jpg?v=202509081128 ]

E-mail: support@agirobots.com

Web: https://agirobots.com/jp/