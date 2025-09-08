日本を代表する豪華シェフ・料理人約30名が三重・VISONに集結！「VISON CHEF FES 2025」9/28開催決定～賛否両論・笠原マスター発案、一流料理人の料理が食べ放題の究極グルメフェス～

ヴィソン多気株式会社

三重県多気町にある、日本最大級の食と癒やしのリゾート「VISON［ヴィソン］」で、今年も開催が決定したシェフが主役の『シェフフェス』。昨年に続き、賛否両論の笠原マスター発案の圧倒的なスケール感の人気シェフ約30名が、一堂にVISONに集結します。

【見どころ１.】日本屈指のシェフ約30名による"奇跡の競演"

昨年のシェフフェスの様子

美食の聖地をめざすVISON集結するのは、日本料理、フレンチ、イタリアン、パティシエ、ソムリエまで、各界のトップシェフ約30名。予約困難な名店として知られる一流のシェフ達の料理が、なんと食べ放題・飲み放題で楽しめる、前代未聞のグルメイベントです。

【見どころ２.】シェフとの直接交流も実現

料理を味わうだけでなく、普段はなかなか会えない一流シェフとの交流タイムも。料理への想いや技術について直接聞ける貴重な機会です。さらに、ステージイベントも予定されており、シェフたちのトークセッションなども楽しめます。

■参加シェフ 一覧 ★＝前回もご参加のシェフ （敬称略）

＜日本料理/焼き鳥＞

写真上段：左から順に

・笠原 将弘 賛否両論（渋谷区恵比寿）★

・竹田 英人 焼鳥 市松（大阪市北区）★

・中上 貞明 露庵温味（三重県菰野町）★

・市川 幸氏 笠庵 VISON（三重県多気町）

・吉岡 英尋 なすび亭（渋谷区恵比寿西）★

写真下段：左から順に

・村田 明彦 鈴なり（新宿区荒木町）★

・小野澤 誠 車力門 おの澤（新宿区荒木町）★

・小野 淳平 鮨屋小野（渋谷区恵比寿）★

・池川 義輝 鳥しき（品川区上大崎）★

・熊倉 誠 丸新（福島県郡山市）

＜イタリアン＞

写真上段：左から順に

・桝谷 周一郎 Osteria Lucca 東4丁目/オステリアルッカ（渋谷区恵比寿）★

・後藤 祐司 Melograno/メログラーノ（渋谷区広尾）★

・仲本 章宏 ristorante NAKAMOTO（京都府木津川市）★

・堀川 亮 Fiocchi/フィオッキ（世田谷区祖師）★



写真下段：左から順に

・横江 直紀 Lappartamento di NAOKI（中央区日本橋）★

・奥野 義幸 La Brianza/ラ ブリアンツァ（港区六本木）

・和田 亮 FIREPIT（新潟県新潟市）

＜フレンチ＞

写真上段：左から順に

・河瀬 毅 BON VIVANT /ボンヴィヴァン（三重県伊勢市）★

・手島 竜司 PAGES（パリ）★

・高橋 雄二郎 le sputnik/ル スプートニク（港区六本木）★

・前田 元 Restaurant MOTOÏ /レストランモトイ（京都市中京区）★

写真下段：左から順に

・田島 裕大 Restaurant Honjin（愛知県一宮市）★

・林 弘善 Restaurant MANOIR /レストランマノワ（渋谷区広尾）

・田中 弓普 Restaurant タナカ（三重県四日市市）★

＜パティシエ/ソムリエ＞

写真：左から順に

・辻口 博啓 モンサンクレール（目黒区自由が丘）★

・昆布 智成 昆布屋孫兵衛（福井県福井市）★

・向井 聡美 フリーランスパティシエ★

・小森 利英 コンフィチュールH（三重県多気町）★

・藤森 真 VINOSITY（千代田区鍛冶町）★

VISONは宿泊施設も充実 三重観光とあわせて楽しめる！

VISONは名古屋から高速バスで約1時間40分、伊勢神宮から車で約20分！

三重観光とあわせて、ぜひお越しください。

【イベント概要】VISON CHEF FES 2025

開催日時： 2025年9月28日（日）12:00～16:00

会場： VISON EVENT DOME（三重県多気郡多気町ヴィソン672番1）

定員： 500名限定

料金： 12,000円（未就学児無料）

形式： 食べ放題・飲み放題（ブッフェ形式）

チケット販売： PassMarket（パスマーケット）にて販売中

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02ct5hfjs1n41.html

問い合わせ： VISON管理棟 TEL：0598-39-3190（9:00～18:00）

【会場MAP】

【注意事項】

・入場受付は14:00まで、ドリンクL.O.は15:30

・チケット購入後の返金不可

・料理は完売次第終了

・20歳未満の飲酒禁止、運転者の飲酒禁止

※内容は予告なく変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

詳細を見る :https://vison.jp/eventcalendar/detail.php?id=1086

■VISON [ヴィソン] https://vison.jp/(https://vison.jp/)

東京ドーム24個分（約119ha）の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、９つのエリアに約70店舗が出店する複合商業施設です。

【お問い合わせ先】VISON［ヴィソン］

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846