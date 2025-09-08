日本を代表する豪華シェフ・料理人約30名が三重・VISONに集結！「VISON CHEF FES 2025」9/28開催決定～賛否両論・笠原マスター発案、一流料理人の料理が食べ放題の究極グルメフェス～

ヴィソン多気株式会社

三重県多気町にある、日本最大級の食と癒やしのリゾート「VISON［ヴィソン］」で、今年も開催が決定したシェフが主役の『シェフフェス』。昨年に続き、賛否両論の笠原マスター発案の圧倒的なスケール感の人気シェフ約30名が、一堂にVISONに集結します。



昨年のシェフフェスの様子

【見どころ１.】日本屈指のシェフ約30名による"奇跡の競演"

美食の聖地をめざすVISON集結するのは、日本料理、フレンチ、イタリアン、パティシエ、ソムリエまで、各界のトップシェフ約30名。予約困難な名店として知られる一流のシェフ達の料理が、なんと食べ放題・飲み放題で楽しめる、前代未聞のグルメイベントです。


【見どころ２.】シェフとの直接交流も実現

料理を味わうだけでなく、普段はなかなか会えない一流シェフとの交流タイムも。料理への想いや技術について直接聞ける貴重な機会です。さらに、ステージイベントも予定されており、シェフたちのトークセッションなども楽しめます。



■参加シェフ 一覧　★＝前回もご参加のシェフ　（敬称略）



＜日本料理/焼き鳥＞




・笠原 将弘 　賛否両論（渋谷区恵比寿）★


・竹田 英人 　焼鳥 市松（大阪市北区）★


・中上 貞明 　露庵温味（三重県菰野町）★


・市川 幸氏 　笠庵 VISON（三重県多気町）


・吉岡 英尋 　なすび亭（渋谷区恵比寿西）★



・村田 明彦 　鈴なり（新宿区荒木町）★


・小野澤 誠 　車力門 おの澤（新宿区荒木町）★


・小野 淳平 　鮨屋小野（渋谷区恵比寿）★


・池川 義輝 　鳥しき（品川区上大崎）★


・熊倉 誠 　　丸新（福島県郡山市）



＜イタリアン＞




・桝谷 周一郎　Osteria Lucca 東4丁目/オステリアルッカ（渋谷区恵比寿）★
・後藤 祐司 　Melograno/メログラーノ（渋谷区広尾）★
・仲本 章宏 　ristorante NAKAMOTO（京都府木津川市）★


・堀川 亮 　　Fiocchi/フィオッキ（世田谷区祖師）★



・横江 直紀 　Lappartamento di NAOKI（中央区日本橋）★
・奥野 義幸 　La Brianza/ラ ブリアンツァ（港区六本木）
・和田 亮 　　FIREPIT（新潟県新潟市）



＜フレンチ＞




・河瀬 毅 　　　BON VIVANT /ボンヴィヴァン（三重県伊勢市）★


・手島 竜司　　 PAGES（パリ）★


・高橋 雄二郎 　le sputnik/ル スプートニク（港区六本木）★
・前田 元 　　　Restaurant MOTOÏ /レストランモトイ（京都市中京区）★



・田島 裕大　　 Restaurant Honjin（愛知県一宮市）★


・林 弘善　　　 Restaurant MANOIR /レストランマノワ（渋谷区広尾）


・田中 弓普　　 Restaurant タナカ（三重県四日市市）★



＜パティシエ/ソムリエ＞




・辻口 博啓　モンサンクレール（目黒区自由が丘）★
・昆布 智成　昆布屋孫兵衛（福井県福井市）★
・向井 聡美　フリーランスパティシエ★
・小森 利英　コンフィチュールH（三重県多気町）★


・藤森 真 　　VINOSITY（千代田区鍛冶町）★



VISONは宿泊施設も充実　三重観光とあわせて楽しめる！

VISONは名古屋から高速バスで約1時間40分、伊勢神宮から車で約20分！


三重観光とあわせて、ぜひお越しください。










【イベント概要】VISON CHEF FES 2025


開催日時： 2025年9月28日（日）12:00～16:00
会場： VISON EVENT DOME（三重県多気郡多気町ヴィソン672番1）
定員： 500名限定
料金： 12,000円（未就学児無料）
形式： 食べ放題・飲み放題（ブッフェ形式）


チケット販売： PassMarket（パスマーケット）にて販売中


https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02ct5hfjs1n41.html


問い合わせ： VISON管理棟　TEL：0598-39-3190（9:00～18:00）



【会場MAP】




【注意事項】


・入場受付は14:00まで、ドリンクL.O.は15:30


・チケット購入後の返金不可


・料理は完売次第終了


・20歳未満の飲酒禁止、運転者の飲酒禁止



※内容は予告なく変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。



https://vison.jp/eventcalendar/detail.php?id=1086


■VISON [ヴィソン]　 https://vison.jp/(https://vison.jp/)



東京ドーム24個分（約119ha）の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、９つのエリアに約70店舗が出店する複合商業施設です。







【お問い合わせ先】VISON［ヴィソン］


三重県多気郡多気町ヴィソン672番1


TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846