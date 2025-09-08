外国人向け 賃貸物件検索・契約サイト「Apartment Japan」と コワーキングスペース「FUTRWORKS」が業務連携を開始

DID-GLOBAL株式会社

DID-GLOBAL株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：近藤 暁子、以下「DID-GLOBAL」）は、阪急阪神不動産株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：福井 康樹、以下「阪急阪神不動産」）が運営※するコワーキングスペース「FUTRWORKS」との業務連携を開始いたしました。

本連携により、1ヶ月以上日本に滞在する外国人を主な対象として、既存の賃貸住宅と24時間利用可能なコワーキングスペースを組み合わせた新サービスを提供します。このサービスでは、外国人向け賃貸ポータルサイト「Apartment Japan」（https://apartment-japan.com/、以下「APJ」）を通じて、居住物件とコワーキングスペースを一括で検索できる仕組みを整備し、FUTRWORKSの近くにある一定の条件を満たした住宅を契約した方には、FUTRWORKSを1日無償利用できるDay Pass For SHORT-TERM visitors（以下、「Day Pass」）付き賃貸住宅として提供することが可能となります。これにより、急増する外国人居住者や世界を旅するデジタルノマドのニーズに応え、「住居」と「仕事場」を一体化した新しい滞在スタイルを提案してまいります。

※コワーキングスペース「FUTRWORKS」は、阪急電鉄株式会社が運営する施設ですが、

その運営業務を阪急阪神不動産が代行して行っています。

【背景】

近年、日本に1ヶ月以上滞在する外国人や中長期のデジタルノマド・グローバルリモートワーカーが増加しています。しかし、こうした人々にとって、賃貸住宅やワークスペースを同時に確保するのは依然として大きなハードルとなっています。

- 賃貸住宅は外国人にとって契約条件や保証人制度などの制約が多く、入居が困難。- コワーキングスペースも、来日前に探して契約するのは難しく、住居と仕事環境の両方を一度に整えるのは非常に困難。- 社会問題となりつつある外国人居住者のゴミ出し問題やマナー等について、賃貸物件の貸主とコワーキングスペース運営者と連携を深め、外国人居住者がコワーキングスペース来訪時にコワーキングスペースのコミュニティを通じ、周知をはかり、社会問題の解決を目指す。

このような課題を解決し、外国人居住者の利便性を高めるため、APJとFUTRWORKSは、双方の強みを活かした新たなサービスモデルの構築に合意いたしました。

【提携内容】

・Day Passの提供

APJに掲載される賃貸物件のうち、FUTRWORKSに通いやすいエリアにあり一定の条件を満たした住宅については、FUTRWORKSのDay Pass for SHORT-TERM visitors付き賃貸住宅としての提供が可能。

・オプションサービスの拡充

APJの契約システムでは、自動見積・自動契約の際にオプション商品を選択可能。これにより、少し離れた住宅でもFUTRWORKSのDay Passをオプションサービスとして追加できる状態で募集することも可能。

【期待される効果】

【FUTRWORKS（フューチャーワークス）について】

- 外国人居住者が住居と仕事環境を同時に確保できることで、利便性を大幅に向上。- 大阪・関西地域における外国人スタートアップやデジタルノマドの誘致を促進。- 賃貸物件の付加価値向上と差別化を実現し、大阪・関西万博閉幕後の空室対策にも寄与。- 外国人にとって必須の「住居」と「仕事場」を一体化することで、中長期滞在ニーズに強力にアプローチ。

FUTRWORKSは、グローバルでの活躍を目指す国内外のスタートアップや世界中のデジタルノマドワーカーが集まる会員制コワーキングスペースです。集中して仕事に取り組めるオフィス環境に加えて、スタートアップの成長を支える各種専門家やローカルコミュニティとのネットワーク機会の提供、国際色豊かなコミュニティの提供を通じて新たな価値創出に挑戦し、次世代の産業を創出する人々をサポートします。

※Day Passからの継続利用には審査があります。

住所：大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル 26階

URL：https://futrworks.com

アクセス：阪急「大阪梅田」駅3階改札口より徒歩3分

延べ床面積：約1,400平方メートル

フロア内機能：個室27室、会議室8室、フォンブース15室、ラウンジスペース200席

【Apartment Japanについて】



DID-GLOBAL株式会社が運営する「Apartment Japan」および「Apartment Japan-Luxe」は、外国人フレンドリーな条件（1ヶ月以上の中長期契約、保証人不要、クレジットカード決済対応など）で多様な物件を掲載する賃貸ポータルサイトです。家具付きマンション、シェアハウス、サービスアパートメント、ラグジュアリー物件などを幅広く掲載し、来日前からオンラインで物件検索、見積取得、申込、電子署名による契約、支払い、保証審査までをワンストップで完結できます。

外国人居住者にとって最も利用しやすい、日本初の外国人専用賃貸DXプラットフォームです。

【会社概要】

阪急阪神不動産株式会社

所在地：大阪市北区芝田一丁目1番4号 阪急ターミナルビル内

代表者：代表取締役 福井 康樹

ホームぺージURL： https://www.hhp.co.jp/

DID-GLOBAL株式会社

所在地：大阪市中央区内本町二丁目4番16号 オフィスポート内本町503号

代表者：代表取締役 近藤 暁子

ホームぺージURL： https://did-global.co.jp/

サービスURL： https://apartment-japan.com/

https://luxe.apartment-japan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

DID-GLOBAL株式会社 広報担当

TEL: 06-6947-1128

問合せフォーム： https://did-global.co.jp/contact/