未来へ思いを託す「遺贈寄付」を皆で考える10日間、「遺贈寄付ウィーク2025」開催（9月10日～19日）

一般社団法人全国レガシーギフト協会（以下、当協会）は、2025年9月10日(水)から19日(金)までの10日間、遺贈寄付の啓発キャンペーン「遺贈寄付ウィーク2025」を開催いたします。国際的な遺贈寄付の啓発運動と連動し、日本では6年目となる本キャンペーンでは、会員団体と共に日本における遺贈寄付の認知と理解の向上を目指します。

期間中は、今回初開催となる遺言書作成の具体的な一歩を支援する「専門家と学ぶ 遺言書作成ワークショップ」、全国で展開される協会会員団体による遺贈寄付関連セミナー、勉強会、日本最大級のライフエンディング業界専門展「第11回エンディング産業展2025」への出展・セミナー開催をはじめ、オンラインと対面のハイブリッド形式での「遺贈寄付サロン」など、多様なイベントを企画しています。

遺贈寄付ウィーク2025

主催：全国レガシーギフト協会

後援：法務省

特設ページ : https://izoukifu.jp/campaign_2025/

終活で考える、未来へ思いを託す方法「遺贈寄付」

遺贈寄付とは、ご自身の財産の一部または全部を、遺言によってNPO法人や公益法人、学校法人といった非営利団体などに寄付することです。人生の集大成を考える「終活」の一環として、自らの思いを未来へ託し、社会貢献を実現する選択肢として近年関心が高まっています。

当協会は、この意義ある選択をされる方々の思いが確実に実現されるよう、社会的な基盤づくりを推進しています。

遺贈寄付ウィーク2025ハイライト

◆「遺贈寄付ウィーク2025」の主な実施内容◆

1.遺言書の作成をお考えのかた向け「専門家と学ぶ 遺言書作成ワークショップ」

「遺贈寄付を考えているが、遺言書の作成をどう進めたらよいか分からない」といったお悩みを抱える方向けに、専門家から遺贈寄付のための遺言書作成について説明を受けながら遺言書作成の第一歩を踏み出すワークショップを、東京をはじめ全国6カ所（札幌、京都、福岡、佐賀、沖縄）で初めて開催します。

・開催日: 2025年9月18日(木) (札幌会場のみ 9月19日開催）

・内容: 遺言書作成の基礎知識から実践までを学びます。

ワークショップの詳細、各会場の案内・申し込み(無料) はこちらをご覧ください

「専門家と学ぶ 遺言書作成ワークショップ」Webサイト(https://sites.google.com/view/lg2025willwritingws/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0)

ご参加いただいた方には、「遺贈寄付の第一歩」の小冊子をお渡しいたします。

2. 会員団体による全国での関連イベント紹介

期間中、全国各地で、当協会会員が様々な遺贈寄付関連のセミナーや相談会を開催します。

遺贈寄付ウィーク2025の特設サイトのイベント情報からご確認ください。

イベント情報はこちらから。https://izoukifu.jp/campaign_2025/#eventcal

3. 終活事業者向け「第11回エンディング産業展2025」への出展とセミナー開催

ライフエンディング業界の最新情報が集まる専門展に協会の会員6団体と出展し、2つのセミナーを開催します。エンディング産業展にはどなたでもご参加いただけます。参加お申込(無料)は公式サイト（こちら(https://www.tokyohakuzen.co.jp/endex-exhibition/)）から。

・開催期間: 2025年9月10日(水)～9月11日(木)

・場所: 有明GYM-EX（東京ビッグサイト近接）

・全国レガシーギフト協会出展ブース: J-21

提供セミナー情報:

・協賛セミナー「思いを未来につなぐ遺贈寄付～ご自分らしい終活の薦め」

日時: 2025年9月10日(水) 11:00～11:45

会場: セミナーD会場

・主催社セミナー「社会貢献とビジネスの両立を可能に ～今、注目されている遺贈寄付の事業への取り込み」

日時: 2025年9月11日(木) 15:00～16:00

会場: セミナーC会場

4. 第28回 遺贈寄付サロン 遺贈寄付ウィーク特別版

遺贈寄付の受取団体や関連サービスを提供する団体・企業向けに、最新情報や事例を共有し交流する場として定例開催している「遺贈寄付サロン」を、今回は「遺贈寄付ウィーク特別版」として開催します。

・開催日: 2025年9月12日(金)

・会場: 対面会場 (WWFジャパン) + オンラインでのハイブリッド開催

詳細・お申込はこちらのPeatix(https://izoukifusalon28th.peatix.com/view)からお願いいたします。



ご自身の意志で、ご自身の資産を未来へ託す遺贈寄付、一人でも多くの方々にお伝えできるよう努めてまいります。



