ファッション誌『CLUEL』の公式サイトがEC機能を備えて2025年9月、フルリニューアルオープン！
2025.9.11発売号掲載
株式会社ザ・ブックス パブリッシングが、この秋、女性ファッション誌『CLUEL (クルーエル)』の世界観を凝縮したメディア型ECモール『CLUEL-Have a Good Buy!-(クルーエル ハブ ア グッドバイ)』を2025年9月11日(木)12:00～オープン。
URL https://cluel.jp/(https://cluel.jp/)
『CLUEL-Have a Good Buy!-』のタグライン
◆雑誌で『欲しい！』と思ったアイテムが、スマホですぐに買える
◆ここでしか買えない、人気ブランドとのコラボ企画が毎月登場!!
『CLUEL-Have a Good Buy!-』での取扱ブランド
クルーエル本誌でもお馴染みの人気ブランドの皆様にご協力をいただき、サイトローンチ時から豪華なラインナップとなりました。
◆2025年秋冬の商品取扱ブランド
ATON（エイトン）、YAECA（ヤエカ）、Maison Kitsune（メゾン キツネ）、beautiful people（ビューティフル ピープル）、ANATOMICA（アナトミカ）、Oblada（オブラダ）、Traditional Weatherwear（トラディショナル ウェザーウェア）、SLOANE（スローン）、LENO（リノ）、Veritecoeur（ヴェリテクール）など、約25ブランドを展開。
『CLUEL-Have a Good Buy!-』開店記念コラボTシャツを発売！
サイトローンチを記念して、本誌でもお馴染みの人気6ブランドとのコラボTシャツと、クルーエルのオリジナルTシャツを発売します。※数量限定
ATONSTAPLes（エイトンステイプルズ）
各\9,900
Oblada（オブラダ）
\15,180
SLOANE（スローン）
\11,000
Traditional Weatherwear（トラディショナル ウェザーウェア）
\18,700
Veritecoeur（ヴェリテクール）
\17,600
LENO（リノ）
\8,800
CLUEL ORIGINAL（クルーエル）
\9,900
『CLUEL-Have a Good Buy!-』の強み
◆単なる商品の羅列ではない「物語性」の提供
「商品の多さ」の追求ではなく、「編集された質の高い情報と厳選されたアイテム」にこだわり、各アイテムにまつわるストーリーや背景、スタイリング提案を丁寧に記事として紹介します。これにより、ユーザーは単に商品を購入するだけでなく、その商品が持つ「物語」や「価値」を深く理解し、納得して購入することができます。
◆『CLUEL』という「信頼と審美眼」によるキュレーション
ファッション雑誌として長年培ってきた『CLUEL』の独自の審美眼によりセレクトされたアイテムは、大量の商品の中から自分に合ったものを選ぶ「検索疲れ」から解放し、「CLUELが選んだものなら間違いない」という安心感を提供します。
◆「購買体験」そのものをデザイン
ウェブサイトのデザインやUX（ユーザー体験）も、『CLUEL』誌面をオンラインで体験しているような洗練された世界観を追求。商品の詳細情報だけでなく、ハイクオリティなビジュアル、そして記事コンテンツがシームレスに融合することでまるで雑誌を読み進めるようにショッピングを体験できます。
◆概要◆- サイト名: CLUEL-Have a Good Buy!-(クルーエル ハブ ア グッドバイ)
- オープン予定: 2025年9月11日 12:00
- 取り扱いカテゴリ: ファッション
サイトTOP :
株式会社ザ・ストックス/THE STOCKSについて
『CLUEL-Have a Good Buy!-(クルーエル ハブ ア グッドバイ！)』の運営会社として、ファッション雑誌『CLUEL』の世界観をWEBコンテンツとして提供し、「本当に価値のある情報を、最適な形で届ける」ことをミッションに掲げ、読者の皆様に新しい発見と感動を提供します。