77年の職人技が指先から伝わる。松葉製作所が手掛ける「木製キートップセット for HHKB Studio」新発売
この度、Happy Hacking Keyboardシリーズ(以下HHKB）は、HHKB Studioのオプションとして、株式会社松葉製作所（本社：広島県府中市）が手掛ける「木製キートップセット for HHKB Studio」を、PFUダイレクト(注1)にて2025年9月8日より発売します。
本製品には、ウォールナット、ブラックチェリー、メープル、オークといった高品質な家具に用いられる銘木の一枚板が採用されており、切り離しから研磨に至るまで、一つずつ職人の手作業によって丁寧に仕上げられています。幾度もの試作の末に、オリジナルのキートップと変わらない滑らかな打鍵感を実現。
あえて完璧に磨き上げないことで残した絶妙な木の触り心地が、指先にやさしく寄り添います。
そこに、木製ならではの経年変化が加わることで、時とともに深まる美しい風合いをお楽しみいただくことができます。
松葉製作所が77年にわたり培ってきた伝統技術とこだわりを凝縮した木製キートップは、控えめながら確かな存在感を放ち、HHKBの美しさをより一層引き立てます。
丹精込めて作り上げられた逸品を、ぜひその手でご体感ください。
株式会社松葉製作所とは
広島県府中市に工房を構える松葉製作所は、精密な木型製作で77年の歴史を持つ工房です。一枚板から削り出す手仕事で、失われつつある技術を受け継ぎ、高品質な木製品を世に送り出しています。近年では、HHKB専用のパームレスト&キーボードルーフや木製iPhoneケース、スピーカーなど、独創的なプロダクトも手がけています。少量生産だからこそ、細部まで妥協のないものづくりで、手仕事ならではの質感と確かな精度を実現しています。
■松葉製作所 Webページ：https://www.matsuba-factory.com/
■松葉製作所のインタビュー記事（HHKB Life）はこちら：https://happyhackingkb.com/jp/life/hhkb_life35.html
発売日
2025年9月8日
ラインナップ・価格
価格：39,600円（税込）
【英語配列用】
※英語配列用のキートップセットには、1箱の中に以下の5つのキーが含まれています。
（以下の写真左上から順に、Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー）
購入はこちら：https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_pz-mtb100ktc.html
【日本語配列用】
※日本語配列用のキートップセットには、1箱の中に以下の6つのキーが含まれています。
（以下の写真左上から順に、Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー）
購入はこちら：https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_pz-mtb120ktc.html
カスタマイズイメージ
本キートップセットは、HHKB Studio キートップ3Dデータを活用し製作しています。HHKB StudioおよびHHKB Studioと互換性注2のあるキースイッチにてご使用いただけます。
お手入れ方法・注意事項
・水や汗で濡れたらすぐに水分を布で拭き取って下さい。
・定期的（⼀ヶ月に⼀度程度）に蜜蝋クリームを塗布するとツヤが出て長くご愛用いただけます。
・軸が取り替えられるよう、キートップ木部と軸は強力両面テープで接着しています。両面テープが剥がれた場合は、市販の強力両面テープで接着し直してください。
・装着した木製キートップを外す際は真っ直ぐ上に引き抜いて下さい。捻ると軸とキートップ部分の両面テープが剥がれる可能性があります。
・キートップの着脱を繰り返すと軸が緩くなる場合がありますのでご注意ください。
・木製ゆえ強い衝撃を与えると破損する恐れがありますので、着脱の際は慎重に取り扱って下さい。
・木製ゆえ急激な湿度の変化などにより亀裂や破損、縮みなどが発生することがあります。
・天然素材のため木目や色などが見本写真と異なります。
・修理や軸の取り替えなどは株式会社松葉製作所までご連絡ください。有償にて対応いたします。
・本商品はHHKB Studioシリーズ専用です。
商標について
HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1：PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
注2：HHKB Studioは、通常プロファイルのMXスタイルの3ピンおよび5ピンメカニカルスイッチ（Cherry、Gateron、Kailh社製）と互換性があります。
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 販売推進統括部 SS/KB販売推進部 HHKBプロモーション課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
