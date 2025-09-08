泣きゲーの傑作『AIR』25周年記念腕時計が登場

株式会社 東栄2025年9月8日（月）より予約受付開始

「Kanonは奇跡、AIRは芸術、CLANNADは人生」

2000年代前半、ネットを中心に生まれ、Key三部作を象徴する言葉として今も語り継がれるフレーズ。その中でファンから"芸術"と称された『AIR』は、儚い夏の思い出とともに多くのファンの心に刻まれ、いまも色あせることのない名作です。

そして2025年、『AIR』は発売から25周年を迎えます。この節目を記念して、株式会社 東栄（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：小林 一）は、「AIR」25周年記念アニバーサリー クロノグラフ腕時計 を発売。予約受付は2025年9月8日（月）より開始いたします。

商品特設ページ：

https://animecollection.jp/pages/air-25th-anniversarywatch

白銀の文字盤に羽が舞い降りる

型押しで羽が刻まれた文字盤

翼人をモチーフにしたホワイトシルバーの文字盤には、舞い降りる羽がさりげなく刻印され、海辺の町の空と海をイメージした澄んだブルーのマザーオブパールが優しく輝きます。

12時位置にはAIRの公式ロゴと“25th Anniversary”の文字が刻まれ、5時位置にはKeyの2作目である本作へのオマージュとして、2石の天然ダイヤが配置されています。チャプターリングにはゲーム本編の各章タイトルが刻まれており、時刻を見るたびに、物語と共に歩んだ大切な想いが胸によみがえります。

三つの小さな円が、ひとつの時を紡ぐ

サブダイヤルにはマザーオブパール

3時位置のサブダイヤルには、第一部「DREAM」を象徴するホワイトシェルと、夏の日差しをイメージしたゴールドのフレーム。針のデザインは、ヒロインたちの制服のネクタイをモチーフにしています。6時位置のサブダイヤルには、第二部「SUMMER」をイメージしたブルーシェル。巫女装束の襟元を思わせる繊細な模様が印刷され、羽をモチーフにした針が、そっと時間を刻みます。

9時位置のサブダイヤルには、第三部「AIR」を象徴する透明感のあるパステルブルーのシェルが採用され、ここでもネクタイをモチーフにした針が用いられています。

特別限定生産 2000点

腕時計の裏蓋にはそれぞれ1番～2000番のエディションナンバー刻印

裏蓋にはAIRの公式ロゴと25周年の文字、さらに2000本限定であることを示すエディションナンバーが刻印され、特別な一品であることを証明しています。

2WAY仕様

付け替え自在の2WAY仕様で、シーンに合わせたスタイルを演出。標準装備の無垢ステンレスバンドは、腕にしっくりと馴染む心地よい重量感。本革バンドも付属しており、気分に応じたアレンジが楽しめます。ホワイトの本革バンドの裏側にはAIRの公式ロゴがさりげなく刻印されており、細部にまでこだわりが込められています。

メタルバンド着用時レザーバンド着用時

特製ボックス

特製ボックスには、翼人の羽をあしらったエンボス印刷と、ブルーの箔押しによるAIRのロゴ、ゴールドの箔押しによる25周年の文字。さらに霧島佳乃が身につける黄色いバンダナをモチーフにしたリボンがあしらわれ、開封のひとときを特別なものにしてくれます。

リボンをほどき、そっと蓋を開ければ――そこには、あの夏の日の記憶が宿る「星の砂」と、ヒロインたちが描かれた2種類の特製カードが収められており、AIRの物語と過ごした日々を優しく呼び覚ましてくれます。

ボックスには公式ロゴと25周年の文字が刻印されているイラスト付きギャランティカード夏の日の記憶が宿る「星の砂」事前予約特典のアニバーサリーカード

名作『AIR』。その発売25周年を彩る、特別なクロノグラフ腕時計。

変わらない想いを、そっとあなたの手元に。

■商品情報

商品名：「AIR」25周年記念アニバーサリー クロノグラフ腕時計

URL：https://animecollection.jp/products/air25th_anniversarywatch

価格：25,000円（税込27,500円）

限定数：2000点

サイズ、重量（約）：縦40mm×横40mm×厚み11mm、重量/165.6g、対応手首サイズ/14～23cm

材質/仕様：本体/ステンレス、ベルト/ステンレス、本革、風防/クリスタルガラス、防水/日常生活用強化防水、ムーブメント/日本製クロノグラフクォーツ(月差±25秒)



(C)VISUAL ARTS/Key

■会社概要

会社名：株式会社 東栄

所在地：東京都墨田区墨田3-37-7

代表者：代表取締役社長 小林 一

設立：昭和60年(1985年)1月18日

資本金：50,000千円

URL：https://www.e-toei.jp

事業内容：製造、通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞

03-5812-1630（9:30～17:00／土日祝休）



※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合があります。予めご了承ください。

※製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。