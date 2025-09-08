＜お好み焼きのどんどん亭＞ とろ～り×ほくほく！秋だけの“推し月見メニュー”が新登場！すき焼きうどん派？さつま芋チーズ玉派？SNSで推しメニュー投票キャンペーンも開催
あなたはどっち？推し月見メニュー
株式会社Miコーポレーション（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：松石崇志）が運営する「お好み焼専門店どんどん亭」では、2025年9月10日（水）から10月31日（金）までの期間限定で、秋の味覚を思いきり楽しめる新フェア【あなたはどっち？推し月見メニュー】を開催いたします。
今年の秋は、“月見”をテーマにした2種類の限定メニューが登場します。
まずは、甘辛牛肉とたっぷり野菜をすき焼き風のタレで炒め、焼うどんに絡めた「“とろたま”月見すき焼うどん」（税込1,090円）。
仕上げにのせた”とろたま”を割れば、黄身のまろやかさが全体を包み込み、まるですき焼きを贅沢にアレンジしたような味わいが広がります。すき焼き好きにはたまらない一皿です。
とろたま月見すき焼うどん
「“モチっと”ほくほくさつま芋チーズ玉」（税込1,190円）は、さつま芋の甘さと餅の食感、さらにチーズのコクが三位一体となったお好み焼。
紅あずまのホクホク感と餅の食感が同時に楽しめる、秋ならではの一品で、チーズ好き・芋好きにぜひおすすめしたいメニューです。
紅あずまを使用したモチっとほくほくさつま芋チーズ玉
さらに、フェア開催を記念してX（旧Twitter）では【あなたはどっち?推し月見ポストキャンペーン】を実施。どんどん亭公式Xをフォロー+食べたいメニューに投票して投稿した方の中から、抽選で5名様に「サントリー伊右衛門１ケース(600ml×24本)」が当たります。
あなたはどっち?推し月見ポストキャンペーン
あなたはとろ～り派？ほくほく派？
秋の夜長にぴったりの“推し月見メニュー”。あなたの一票で、この秋の主役を決めてください！
■推し月見ポストキャンペーン投票はこちらから■
https://www.dondontei.com/campaign/tsukimi_menu2025/
＜どんどん亭＞ 46店舗一覧
フリーモールわさだ店(https://www.dondontei.com/shop/festa-wasada-oita/) / フレスポ春日浦店(https://www.dondontei.com/shop/frespo-kasugaura-oita/) / 別府店(https://www.dondontei.com/shop/beppu-oita/) / 中津店(https://www.dondontei.com/shop/nakatsu-oita/) / 宇部店(https://www.dondontei.com/shop/ube-yamaguchi/) / 周南久米店(https://www.dondontei.com/shop/shunan-yamaguchi/) / 新下関店(https://www.dondontei.com/shop/shimonoseki-yamagushi/) / 大津店(https://www.dondontei.com/shop/oodu-kumamoto/) / 荒尾店(https://www.dondontei.com/shop/arao-kumamoto/) / 浜線バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/hamasenbypass-kumamoto/) / 飛田バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/hidabypass-kumamoto/) / 八代店(https://www.dondontei.com/shop/yatsushiro-kumamoto/) / 柏の森店(https://www.dondontei.com/shop/kayanomori-fukuoka/) / 那珂川店(https://www.dondontei.com/shop/nakagawa-fukuoka/) / 行橋店(https://www.dondontei.com/shop/yukuhashi-fukuoka/) / 大野城店(https://www.dondontei.com/shop/onojo-fukuoka/) / 宇美店(https://www.dondontei.com/shop/umi-fukuoka/) / 天神大名店(https://www.dondontei.com/shop/tenjin_daimyo/) / 城南店(https://www.dondontei.com/shop/jonan-fukuoka/) / ブランチ福岡下原店(https://www.dondontei.com/shop/branch_fukuoka_shimobaru/) / 直方店(https://www.dondontei.com/shop/nogata-fukuoka/) / 柳川店(https://www.dondontei.com/shop/yanagawa-fukuoka/) / 甘木店(https://www.dondontei.com/shop/amagi-fukuoka/) / くりえいと宗像店(https://www.dondontei.com/shop/create-munakata-fukuoka/) / シュロアモール筑紫野店(https://www.dondontei.com/shop/s-mall-chikushino-fukuoka/) / 古賀花見店(https://www.dondontei.com/shop/koga-hanami-fukuoka/) / 三ヶ森店(https://www.dondontei.com/shop/sangamori-fukuoka/) / 曽根バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/sonebypass-fukuoka/) / 陣山店(https://www.dondontei.com/shop/jinyama-fukuoka/) / 門司店(https://www.dondontei.com/shop/moji-fukuoka/) / 八幡本城店(https://www.dondontei.com/shop/yahatahonjo-fukuoka/) / 小倉蒲生店(https://www.dondontei.com/shop/kokuragamou-fukuoka/) / 八幡穴生店(https://www.dondontei.com/shop/yahataanou-fukuoka/) / 小倉熊本店(https://www.dondontei.com/shop/kokurakumamoto-fukuoka/) / 小倉西港店(https://www.dondontei.com/shop/kokuranishiminato-fukuoka/) / 小倉セントシティ店(https://www.dondontei.com/shop/saintcity-kokura-fukuoka/) / 八女店(https://www.dondontei.com/shop/yame-fukuoka/) / 東合川店(https://www.dondontei.com/shop/higashiaikawa-fukuoka/) / 津福店(https://www.dondontei.com/shop/tsubuku-fukuoka/) / 諫早店(https://www.dondontei.com/shop/isahaya-nagasaki/) / 大村店(https://www.dondontei.com/shop/omura-nagasaki/) / 佐世保大和町店(https://www.dondontei.com/shop/yamatochou-sasebo/) / 鳥栖バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/tosubypass-saga/) / 唐津店(https://www.dondontei.com/shop/karatsu-saga/) / 鍋島店(https://www.dondontei.com/shop/nabeshima-saga/) / 佐賀兵庫店(https://www.dondontei.com/shop/hyogo-saga/)
■会社概要
商号 ： Miコーポレーション株式会社(https://www.matsuishi.com/)
設立 ： 1970年3月
代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志
所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号
事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」(https://www.dondontei.com/)の経営
ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」(https://www.matsuishi.com/business/dondon_maruya/)の経営
こだわり牛すじの鉄板焼き専門店「牛すじ葱丸」(http://negimaru.jp/)の経営
焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」(https://www.toriya-08.com/)の経営
URL ： https://www.matsuishi.com/ (Miコーポレーション株式会社WEBサイト)
▽「どんどん亭」公式X(@dondontei_PR)
https://twitter.com/dondontei_PR/(https://x.com/dondontei_PR/)
▽「どんどん亭」公式instagram
https://www.instagram.com/dondontei_pr/