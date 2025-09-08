海南自由貿易港観光文化（香港）一連型プロモーションイベントが9月7日から11日香港K11アートモールで開催

AsiaNet 201026 （0190）

【海口（中国）2025年9月8日新華社＝共同通信JBN】Hainan Free Trade Port Tourism and Culture（Hong Kong）Series Promotion Events（海南自由貿易港観光文化（香港）一連型プロモーションイベント）が9月7日から11日まで、香港のK11アートモールで開催されます。このイベントは、香港特別行政区（SAR）および他の地域からの訪問客に向け、中国における熱帯島嶼観光の新たな章を開くものです。

香港には世界各地を結ぶ広範な航空便ネットワークがあり、毎年数千万人もの国際観光客を迎えています。また、海峡を挟んですぐ近くにある海南は、中国で最も人気のある観光地の1つです。両地域は地理的に近く、文化的な類似性と緊密なビジネス関係を共有しており、協力に向けた強固な基盤、そして極めて大きな可能性を創出しています。

近年、海南と香港特別行政区の間では観光・文化交流が活発です。両地域を頻繁に旅行する住民や観光客が増加し、観光分野における相互学習と協力が促進されています。4月には、双方の観光協会が「one-trip, multiple-stops（1回の旅行で複数の目的地を巡る）」旅程を共同開発するための戦略的合意書に署名しました。これにより、差別化されて補完的なハイエンド観光体験が提供されることになり、海外からの観光客の旅が大きく充実しました。

海南は香港の「スーパーコネクター」としての役割を活用し、香港と海口・三亜間の航空便を増便しました。これにより「東洋の真珠（Pearl of the Orient）」から「陽光海南（Sunshine Hainan）」へのシームレスな旅が可能となり、世界の旅行者に向けて「1時間観光圏」が創出されました。海南省観光・文化・ラジオ・テレビ・スポーツ局（Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports of Hainan Province）の最新データによると、1月から7月まで香港から海南を訪れた観光客は8万5千人を超え、前年同期比で28.8％増加しました。

近く開催されるこのプロモーションイベントでは、「映像＋無形文化遺産＋食＋パフォーマンス」といった多様な形式を使って海南の文化と観光の特徴を紹介します。厳選された80点以上の写真が海南の真の姿、躍動して活気のある本質を紹介し、約200点に及ぶ展示ではリー族の錦織、ココナッツ彫刻、ミャオ族の刺しゅう、竹編み細工といった世界クラスの国家および省の無形文化遺産が際立ちます。また、武術演武、民謡の歌唱や舞踏、芸術的なネイルアートといった10を超える双方向型のアクティビティーやパフォーマンスを通じ、海南伝統文化の革新的な再解釈が強調されます。

さらに、海南は86カ国の国民を対象としたビザ免除政策、香港特別行政区およびマカオ特別行政区からの外国人団体旅行客への144時間ビザ免除、240時間のトランジットビザ免除を実施しており、さまざまな分野にわたって将来の協力に有利な条件と幅広い可能性を提供しています。海南省観光・文化・ラジオ・テレビ・スポーツ局のInternational and Hong Kong, Macao, and Taiwan Market Promotion Office（国際・香港・マカオ・台湾市場プロモーション室）ディレクターであるWang Yuechuan氏は「私たちは香港の大手企業と積極的に協力し、国際的な公演、美術展、文化観光、放送・映画プロジェクトの展開を進めています。それに加えて武術、ドラゴンボートレース、ゴルフなど9以上のスポーツイベントでも交流を促進しています」と述べました。

ソース：Hainan Department of Tourism, Culture, Radio, TV, and Sports