第29回「図書館を使った調べる学習コンクール(R)」全国コンクール募集開始！小学生から大人まで、自らの”問い”を調べてまとめた作品を10月7日（火）まで募集

公益財団法人図書館振興財団

公益財団法人図書館振興財団（所在地：東京都文京区、理事長：小澤嘉謹）は、第29回「図書館を使った調べる学習コンクール(R)」の作品募集を10月7日まで実施いたします。本コンクールは、図書館利用の促進と調べる学習の普及を目的に1997年から開催しており、累計応募100万点超、昨年度は全国から123,604点の応募がありました。応募者全員に参加賞を進呈し、さらに入賞された方は東京での表彰式にご招待する他、副賞もご用意しています。日頃の探究学習の成果をまとめた作品をぜひご応募ください。夏休みの自由研究もご応募できます。

コンクール特設サイト：https://concours.toshokan.or.jp/(https://concours.toshokan.or.jp/)

図書館を使った調べる学習とは？

「図書館を使った調べる学習」とは、自ら課題を見つけ、公共図書館や学校図書館を使って、その課題を解決する一連の探究的な学習過程全般を指します。

主体的・対話的で深い学び

「調べる学習」は学習指導要領の柱である「主体的・対話的で深い学び」「探究学習」の一形態で、学校教育で積極的に導入されている学び方の一つです。

育まれる資質・能力

調べる学習を通じて「知的好奇心」「体系的な思考や多面的な思考能力」「主体的な学び」「課題を見つけ、資料情報を探し、まとめ、表現する力」「自己肯定感」「著作権を尊重する姿勢」「将来のキャリアを描くきっかけ」等が養われます。

（国立教育政策研究所との共同研究『図書館と学校が地域をつくる』（2016年学文社）より）

全国コンクール 開催概要

＊地域コンクールの募集期間は、全国コンクールの募集期間と異なります。

＊地域コンクールの開催地域、募集期間、部門等は、以下のURLからご確認ください

【URL】https://concours.toshokan.or.jp/application/area

＊「応募カード」を１作品につき１枚プリントアウトし、糊またはテープで作品裏表紙等に貼り、作品をお送りください。

詳細を見る :https://concours.toshokan.or.jp/application/requirement

募集対象と賞

表彰式と副賞

全国コンクールの入賞者は2026年3月上旬に東京で行われる表彰式にご招待

入賞者には表彰盾+副賞

優良賞、奨励賞には副賞（図書カードネットギフト）を進呈

応募者全員に参加賞

参加賞はオリジナルグッズ優良賞/奨励賞/佳作は表彰状を進呈

2024年度（第28回）入賞作品の紹介

調べる学習部門 小学生の部（中学年） 文部科学大臣賞

青信号「あお」とよぶのに緑色？

鈴木 克磨さん

千葉県/袖ケ浦市立平岡小学校４年（受賞時）

なぜ「青信号」は「緑色」? 身近なテーマを持って数多くの信号機を撮影して比較したり、信号の色が世界共通であることに注目して外国の人にインタビューを実施。独自のアンケート調査も取り入れながら考えをまとめます。色覚異常の人や高齢者など、あらゆる人にとって見やすいユニバーサルデザインの信号機を提案しました。

その他の入賞作品はこちら :https://concours.toshokan.or.jp/workその他の入賞作品の「かんたん紹介」や全文公開の「デジタルブック」がご覧いただけます。

図書館を使った調べる学習コンクール(R)とは

テーマは自由

図書館を使って調べ

まとめるコンクール

図書館利用の促進と調べる学習の普及を目的に1997年から始まった

「図書館を使った調べる学習コンクール(R)」（主催：公益財団法人図書館振興財団）。

本年で第29回を迎えます。

身近な疑問や不思議に思うこと、興味があることなど

自由なテーマで、見る・聞くなどの体験や、実地調査なども取り入れながら、どのように調べていったのか、その結果何がわかったかをまとめ作品として応募するコンクールです。

小学生から高校生、大人の方もどなたでもご参加可能です。 応募者全員に参加賞を進呈いたします。

第26回で累計100万を超える作品の応募があり、第28回（2024年度）には123,604作品の応募がありました。

コンクール特設サイト :https://concours.toshokan.or.jp/

事業

コンクール事業

「図書館を使った調べる学習コンクール(R)」の運営・開催

助成事業

図書館振興に関わる新たな試みへの助成

選書事業

図書館蔵書の参考にお勧めの書籍を毎週紹介

機関誌事業

これからの図書館を考える情報誌の発行（年4回）

団体概要

図書館の振興を目的として、2008年に設立。2012年公益認定を受け、公益財団法人へ移行。「図書館を使った調べる学習コンクール(R)」の主催など図書館を起点に”ひとの成長”と”まちの活性化”を支援する活動を行っています。



名 称：公益財団法人図書館振興財団

住 所：東京都文京区小石川５-２-２

設 立：2008年11月18日

基本財産：40億円

代 表 者：理事長 小澤嘉謹（おざわよしのり）

URL ：https://toshokan.or.jp