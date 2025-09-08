【株式会社Kiei】国際物流総合展2025に出展いたします（9月10日～12日開催）

株式会社Kiei


9月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025（主催：一般社団法人日本産業機械工業会ほか）」に、株式会社Kieiが出展いたします。


弊社ブースでは、物流現場におけるAIエージェントやRAGを活用した効率化・自動化の最新事例をご紹介。属人化しやすい業務の標準化や、膨大な帳票・マニュアル処理の自動化、配車・人員配置の最適化など、物流業界特有の課題に対する具体的なソリューションをご案内いたします。



■イベント概要


・イベント名：国際物流総合展2025


・日程：2025年9月10日（水）～12日（金）10:00～17:00


・会場：東京ビッグサイト　東4～8ホール


・弊社ブース：【4-708】


・主催：一般社団法人日本産業機械工業会ほか



■このような方におすすめ


・物流現場の業務効率化・自動化に関心のある方


・配車計画や人員配置を最適化したい方


・属人化したノウハウを継承・共有したい方


・最新の物流×AI活用事例を知りたい方



■展示内容（一部紹介）


・AIによる配車最適化システム


・輸配送業務における積載率向上AI


・見積もり関連業務の自動化システム


・事故・ヒヤリハットレポートの自動整理システム



■物流業界事例（一部紹介）


・見積もり関連の自動化システム


・配車最適化システム


・荷物量予測AIによる配車・要員計画


・輸送障害復旧対応支援システム



展示会詳細はこちら↓


https://kiei-inc.jp/news/tgAMuUcF



皆様のご来場を心よりお待ちしております。


ご不明点・ご質問などはお気軽にお問い合わせください。



お問い合わせはこちら(https://preview.studio.site/live/moWvdlJxq6/contact)