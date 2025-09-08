【株式会社Kiei】国際物流総合展2025に出展いたします（9月10日～12日開催）

株式会社Kiei

9月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025（主催：一般社団法人日本産業機械工業会ほか）」に、株式会社Kieiが出展いたします。

弊社ブースでは、物流現場におけるAIエージェントやRAGを活用した効率化・自動化の最新事例をご紹介。属人化しやすい業務の標準化や、膨大な帳票・マニュアル処理の自動化、配車・人員配置の最適化など、物流業界特有の課題に対する具体的なソリューションをご案内いたします。

■イベント概要

・イベント名：国際物流総合展2025

・日程：2025年9月10日（水）～12日（金）10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト 東4～8ホール

・弊社ブース：【4-708】

・主催：一般社団法人日本産業機械工業会ほか

■このような方におすすめ

・物流現場の業務効率化・自動化に関心のある方

・配車計画や人員配置を最適化したい方

・属人化したノウハウを継承・共有したい方

・最新の物流×AI活用事例を知りたい方

■展示内容（一部紹介）

・AIによる配車最適化システム

・輸配送業務における積載率向上AI

・見積もり関連業務の自動化システム

・事故・ヒヤリハットレポートの自動整理システム

■物流業界事例（一部紹介）

・見積もり関連の自動化システム

・配車最適化システム

・荷物量予測AIによる配車・要員計画

・輸送障害復旧対応支援システム

展示会詳細はこちら↓

https://kiei-inc.jp/news/tgAMuUcF

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ご不明点・ご質問などはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら(https://preview.studio.site/live/moWvdlJxq6/contact)